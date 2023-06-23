Этого не было? Обама отличился странным заявлением о Крыме и россии

Экс-президент США объяснил, почему мир не помогал Украине в 2014 году

Бывший президент США Барак Обама, во время каденции которого россияне оккупировали Крым, заявил, что россия не осуществляла военное вторжение на полуостров.

Как рассказал Обама в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур, этим можно объяснить то, почему в 2014 году Украина не получала такой обширной поддержки, как в 2022.

Кроме того, он отметил, что в 2014 году наша страна не была Украиной "о которой говорят сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия ко взглядам, которые представляла россия", — сказал экс-президент США.

Мало того, Обама отметил, что люди, симпатизирующие россии, также были в Верховной Раде, а потому политика с Украиной была гораздо более сложной.

Обама отметил, что многие европейцы в те времена были в панике, а потому ему и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось приложить много усилий, чтобы остановить дальнейшее вторжение на Донбассе и в других украинских областях.

"Запад бросил вызов путину теми инструментами, которые у нас были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина", — сказал Обама.

Как известно, о том, что в последние годы было обнародовано множество доказательств того, что россияне использовали свою армию для захвата Крыма. При этом о применении армии говорил и сам российский диктатор.

Напомним, экс-глава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк ранее рассказывал о том, почему у Украины не было шансов удержать Крым в 2014 году.