Украина не могла помешать оккупации Крыма: экс-глава внешней разведки назвал причины

Россияне могли начать полномасштабное вторжение в Украину сразу после начала оккупации Крыма

У Украины в 2014 году не было шансов предотвратить оккупацию Крыма россиянами и на то были сразу несколько причин.

Такое мнение высказал экс-глава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью шеф-редактору сайта OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

Он рассказал, что возглавил контрразведку после побега Виктора Януковича, а уже через неделю в Крыму начали происходить первые захваты административных зданий.

По словам Кондратюка находящиеся в Крыму подразделения украинских силовиков не знали, что делать с "протестующими", поскольку были проинформированы о судьбе печально известного "Беркута", расстреливавшего мирных людей в Киеве.

После этого начались захваты зданий уже российскими кадровыми военными и остановить их было некому. Для этих целей могли бы привлечь спецназ СБУ или специальные полицейские подразделения, вроде того же "Беркута", однако использовать армию было невозможно.

"Какая армия? Та, которая осталась после двух министров с российскими паспортами и назначенных Януковичем?", — сказал Кондратюк, отметив, что времени на переподготовку тогда не было.

Кроме того, он добавил, что с Запада поступила информация, что у российского руководства были сценарии начала полномасштабной войны против Украины и в случае сопротивления оно могло вернуть Януковича на танках.

Как сообщалось ранее, Кондратюк рассказал, почему возведение укреплений в Крыму не поможет россиянам удержать полуостров.