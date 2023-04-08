Україна не могла завадити окупації Криму: екс-глава зовнішньої розвідки назвав причини

Росіяни могли розпочати повномасштабне вторгнення в Україну одразу після початку окупації Криму

Україна у 2014 році не мала шансів запобігти окупації Криму росіянами й на те були відразу кілька причин.

Таку думку висловив ексглава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв’ю шеф-редактору сайту OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

Він розповів, що очолив контррозвідку після втечі Віктора Януковича, а вже за тиждень у Криму почали відбуватися перші захоплення адміністративних будівель.

За словами Кондратюка підрозділи українських силовиків, які перебували у Криму, не знали, що робити з "протестувальниками", оскільки були проінформовані про долю сумнозвісного "Беркута", який розстрілював мирних людей у Києві.

Після цього почалися захоплення будівель уже російськими кадровими військовими і зупинити їх не було кому. З цією метою могли б залучити спецпідрозділи СБУ або спеціальні поліцейські підрозділи, на кшталт того ж "Беркута", проте використовувати армію було неможливо.

"Яка армія? Та, яка залишилася після двох міністрів із російськими паспортами та призначених Януковичем?", — сказав Кондратюк, зазначивши, що часу на перепідготовку тоді не було.

Крім того, він додав, що із Заходу надійшла інформація, що російське керівництво мало сценарії початку повномасштабної війни проти України і в разі опору воно могло повернути Януковича на танках.

Як повідомлялося раніше, Кондратюк розповів, чому зведення укріплень у Криму не допоможе росіянам утримати півострів.