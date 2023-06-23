Цього не було? Обама відзначився дивною заявою про Крим та росію

Експрезидент США пояснив, чому світ не допомагав Україні у 2014 році

Колишній президент США Барак Обама, під час каденції якого росіяни окупували Крим, заявив, що росія не здійснювала воєнного вторгнення на півострів.

Як розповів Обама в інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур, цим можна пояснити те, чому в 2014 році Україна не отримувала такої великої підтримки, у 2022-у.

Крім того, він зазначив, що у 2014 році наша країна не була Україною "про яку говорять сьогодні".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла росія", — сказав експрезидент США.

Мало того, Обама зазначив, що люди, які симпатизують Росії, також були у Верховній Раді, а тому політика з Україною була набагато складнішою.

Обама зазначив, що багато європейців у ті часи були в паніці, а тому йому та ексканцлеру ФРН Ангелі Меркель довелося докласти багато зусиль, щоб зупинити подальше вторгнення на Донбасі та інші українські області.

"Захід кинув виклик путіну тими інструментами, які в нас були на той час, враховуючи те, в якому стані перебувала Україна", — сказав Обама.

Як відомо, про те, що останніми роками було оприлюднено багато доказів того, що росіяни використали свою армію для захоплення Криму. При цьому про застосування армії говорив сам російський диктатор.

Нагадаємо, ексглава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк раніше розповідав про те, чому Україна не мала шансів утримати Крим у 2014 році.