Повне відео інтерв’ю вийде увечері 6 вересня

Відомий американський телеведучий Такер Карлсон показав тизер майбутнього випуску, в якому гість його програми стверджує, що мав сексуальний зв’язок із колишнім президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, не знаючи, ким той був.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Такера у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Цей пост він підписав такими словами:

"Чоловік, який стверджує, що займався сексом із Бараком Обамою у 1999 році, розповідає свою історію".

У розмові з телеведучим співрозмовник розповів подробиці того, за яких обставин він нібито переспав з Обамою. Також він поділився секретом, що разом з експрезидентом нібито вживав кокаїн.

У цьому інтерв’ю ім’я героя не називається. Своєю чергою британська газета Daily Mail з’ясувала, що героя програми звати Ларрі Сінклер. Як виявилося, чоловік має за спиною кримінальне минуле — він був судимий за підробку документів, злодійство та шахрайство.

Для довідки: Такер Карлсон протягом багатьох років вів своє шоу Tucker Carlson Tonight, в якому він неодноразово говорив про інопланетян, біолабораторії у Штатах, і не забував згадати Україну, заявляючи, що та нібито співпрацювала з нацистами у Другій світовій війні. Також у його шоу лунали натяки на те, що Україна сама підірвала Каховську ГЕС, "бо її будували росіяни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Барак Обама зробив скандальну заяву щодо Криму. Він сказав, що військового вторгнення Росії на територію півострова не було.