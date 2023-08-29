На Netflix виходить перший фільм Барака та Мішель Обама. Яке кіно знімає екс-президентське подружжя

На підході ще два серіали від екс-президента — фантастика та детективний трилер

У мережі з’явився перший ролик фільму "Растін", продюсером якого виступили Барак та Мішель Обама. Байопік політичного активіста (звичайно ж, чорношкірого) Баярда Растіна, якого називають найближчим соратником борця за права "чорних" Мартіна Лютера Кінга, буде доступний на Netflix 17 листопада.

В очікуванні прем’єри "Телеграф" дізнався про подробиці майбутньої прем’єри. Ми розповімо, як екс-президент США та колишня перша леді опинилися у кінобізнесі.

Хто такий Байард Растін і що відомо про фільм

Баярд Растін (ліворуч) із Мартіном Лютером Кінгом

Баярд Растін — політичний активіст, соціаліст, послідовник Ганді, борець із расовою сегрегацією та гомофобією, оскільки, будучи відкритим геєм, у 1950–60-ті був зручною мішенню для нападок опонентів і навіть залучався до суду. Цікава деталь: починав як співак, виступаючи в нічних клубах, випустив кілька платівок.

Це він організував у 1963 році "Марш на Вашингтон" — мирну акцію протесту, що зібрала від 200 до 300 тис. учасників, на якій Мартін Лютер Кінг виголосив легендарну промову, яка починалася словами: "У мене є мрія…". Згідно з відомим афоризмом, який приписували Черчиллю (хто у молодості був революціонером, той позбавлений серця), наприкінці життя перейшов до позиції неоконсерватизму.

Очевидно, що особистість Растіна давно цікавила Обаму: десять років тому 44-й президент США посмертно нагородив Баярда Растіна президентською медаллю Свободи.

У 2003 році Растін став героєм документального фільму "Брат по нещастю: Життя Баярда Растіна", який отримав безліч нагород на фестивалях, також кадри хроніки за участю політика можна побачити у дюжині документалок, присвячених боротьбі чорношкірих за права, Маршу та двом головним "чорним" лідерам, Мартіну Лютеру Кінгу та Малколму Іксу. Але це перший художній фільм, присвячений його біографії.

Режисером стрічки виступив Джордж К. Вульф ("Ма Рейні: Мати блюзу", "Ночі в Роданті"), а в головній ролі зіграв Колман Домінго, відомий за фільмами "Лінкольн", "Кендімен" та серіалу "Бійтеся ходячих мерців". Серед зірок помічені Кріс Рок (серіал "Фарго") та Джеффрі Райт ("Не час помирати", серіал "Світ Дикого Заходу").

Прем’єру фільму заплановано на 13 вересня на фестивалі в Торонті, з 17 листопада він буде доступний на Netflix. Тоді ж заплановано старт обмеженого кінотеатрального прокату.

Що вже зробили Барак та Мішель Обама для Netflix

Барак та Мішель Обама оголосили про співпрацю з Netflix ще у травні 2018 року. Для цього було створено продюсерську компанію Higher Ground Productions, яка анонсувала проекти, присвячені подоланню расової та гендерної дискримінації.

"Коли ми запустили Higher Ground, ми хотіли створити проект, який у розважальній манері розповість, як працює держава, як ми можемо вплинути на ключові рішення. Ми хочемо достукатися до дітлахів, які досі не погоджуються на громадську роботу, це було дуже важливо", — заявив тоді екс-президент.

Справді, у липні 2021 року з’явився 10-серійний анімаційний серіал "Ми – люди", присвячений громадянським правам. У його створенні взяли участь багато селебрітіс, починаючи співаком та першим відкритим музикантом-геєм, чий альбом очолив чарт Billboard 200, Адамом Ламбертом і закінчуючи поетесою та чорношкірою активісткою Амандою Горман. Слідом вийшов ще один анімаційний серіал для дітей "Дослідниця Ада Твіст" (він доступний в українському озвученні) та документальна стрічка про Мішель Обама.

Тоді ж анонсували два художні серіали – екранізацію бестселера Майкла Льюїса "П’ятий ризик", що розповідає про президентство Дональда Трампа, який, згідно з прес-релізом, "виставляв чинного президента в не надто виграшному світлі". А також серіал "Блекаут", але з того часу про ці проекти нічого не відомо.

Натомість зараз закінчується робота над двома іншими серіалами, до яких доклала руку подружжя продюсерів Обама. Це детектив "Бодкін", який анонсується як "похмурий комічний трилер" та розповідає про розслідування загадкового зникнення трьох незнайомців в ідилічному ірландському містечку. Розслідування веде, згідно з новою модою, група подкастерів.

Другий проект називається "Вихід на захід" і присвячений молодій парі біженців із якоїсь країни, що роздирається війною, яка відшукує таємничий портал в іншу країну, – очевидно, західного світу. У головній ролі знявся зірка серіалу "Одного разу вночі" та фільму "Звук металу" Різ Ахмед.

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