Стала відома дата прем’єри нового сезону "Фарго". Що ми побачимо у п’ятому сезоні

Творці обіцяють, що у новому сезоні буде ще смішніше

Новий, ось уже п’ятий, сезон антології "Фарго" — чорної кримінальної комедії, натхненної оскароносним фільмом братів Коенів, стартує 21 листопада. І хоча четвертий сезон багатьох глядачів розчарував, градус очікування нової історії про простаків, які по дурості та жадібності потрапляють у кривавий заміс, залишається досить високим. Що відомо про новий сезон, дізнався "Телеграф".

"Фарго" – антологія, яка виходить з 2014 року і користується великою любов’ю критиків та довірою глядачів. Кожен новий сезон є окремою історією зі своїми персонажами, але всі ці історії поєднує дві речі.

По-перше, це інтонація дуже чорної комедії. А по-друге, воля року, коли головні герої, нездатні прорахувати наслідки своїх вчинків, через власну дурість та жадібність провокують ланцюг кривавих подій, що руйнують їхні життя та життя інших людей.

Антологія всі ці роки відрізнялася першокласними історіями з несподіваними поворотами сюжету та зірковими акторськими роботами. У різних сезонах знімалися Мартін Фрімен (серіал "Шерлок Холмс"), Біллі Боб Торнтон ("Поганий Санта"), Боб Оденкерк ("Краще дзвоніть Солу"), Кірстен Данст ("Меланхолія"), Юен Макгрегор ("На голці") та інші.

Довгий час сюжет п’ятого сезону тримався у таємниці. Відомий був тільки кастинг – зокрема, до мережі потрапили фотографії зірки "Божевільних" Джона Хемма в образі шерифа Тілмана. А також час дії (наші дні, на відміну від четвертого сезону, який переносить глядачів у 1950-ті) та короткий синопсис: "Дія відбувається у 2019 році, коли викрадення не є викраденням, і що робити, якщо твоя дружина не твоя?"

А ще гендиректор кабельного каналу FX, який займається виробництвом антології, Джон Ландграф, пообіцяв більше гумору.

Це підтвердив творець серіалу, сценарист і продюсер Ноа Хаулі: "Завжди існував баланс між драмою та комедією, але цього разу ми опиняємось у комедійній частині спектру. І мені це дійсно подобається".

Отже, в центрі історії – Дороті Лайон на прізвисько "Дот" (британська актриса Джуно Темпл, серіал "Тед Лассо") скромна зовні домогосподарка. Але з кримінальним минулим, яке, здавалося Дот, вона залишила далеко позаду. І минуле, звичайно ж, наздоганяє дівчину в самий невідповідний момент в особі шерифа Тілмана і таємничого волоцюги на ім’я Олле Мунк. У його ролі знявся британець Сем Спруелл ("Білосніжка та мисливець").

Чоловік Дот закликає на допомогу свою матусю, яка керує найбільшою колекторською конторою в країні – її зіграла зірка інді-кіно Дженніфер Джейсон Лі, яку ви можете пам’ятати за фільмом Квентіна Тарантіно "Мерзенна вісімка". Ну, а далі, як завжди, заварюється кривава каша, в яку виявляються втягнутими все більше людей.

Якщо синопсис не є розіграшом, у цій історії знайдеться місцю ще й кіднепінгу.

Раніше " Телеграф " писав про нові серіали серпня.