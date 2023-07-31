Нові серіали серпня: українка у "Зоряних війнах" та друге пришестя Христа

Незважаючи на "мертвий" сезон, у серпні стартують прем’єри шоу, на які усі давно очікували

Ось і настав останній місяць літа. За традицією "Телеграф" зібрав для вас головні серіальні прем’єри серпня. Нашій увазі пропонується довгоочікувана екранізація коміксу від творця "Піпця" та "Kingsman", містичний австралійський серіал із Сігурні Уівер у головній ролі, а також нове шоу всесвіту "Зоряних війн", в якому знялася українська актриса із серіалу "Леся+Рома".

"Втрачені квіти Еліс Харт" (The Lost Flowers of Alice Hart)

Австралійські серіали перестають бути екзотикою – наприклад, популярністю серед глядачів користувався "Посередник" (2018-2021). Новий міні-серіал із зіркою "Чужого" Сігурні Уівер у головній ролі стане ще одним серіальним відкриттям Зеленого континенту. "Втрачені квіти Еліс Харт" — екранізація бестселера 2018 року письменниці Холлі Рінгленд, великого знавця та справжнього поета дикої природи Австралії. Це історія дорослішання дівчинки, яка після смерті матері вирушає жити на квіткову ферму до бабусі Джун, де серед краси австралійської природи відкриває для себе похмурі сімейні таємниці, стикається з містичними подіями і, звичайно ж, зустрічає своє перше кохання. Продюсером виступила Бруна Папандреа, на чиєму рахунку популярна "Велика маленька брехня", тож буде цікаво. Прем’єра – 4 серпня.

"Знеболююче"/"Побічний ефект" (Painkiller)

Це вже другий серіал після "Ломки" 2021 року, присвячений "опіоїдній епідемії", що захлеснула США в 1990-х роках, "завдяки" фармацевтичній компанії Purdue Pharma. Розслідуванню її діяльності були присвячені книга Баррі Мейєра "Знеболювальне: імперія обману та походження опіоїдної епідемії в Америці" та статі Реддена Кіфа та Баррі Майєра в журналі The New Yorker, на яких, власне, грунтується сценарій. Компанія виробляла препарат OxyContin на основі оксикодону, медичного замінника морфіну, який застосовується при онкологічних захворюваннях. Таблетки агресивно рекламували як безпечний болезаспокійливий засіб, що не викликає звикання, так що на OxyContin "підсіла" величезна кількість людей, що призвело до різкого сплеску смертності у 2000-х. У головних ролях — Меттью Бродерик ("Годзілла", "Манчестер біля моря") та Узо Адуба ("Помаранчевий — хіт сезону"). Прем’єра – 10 серпня.

"Вибраний" (The Chosen One)

Екранізація коміксу "Американський Ісус" Марка Міллара, як і інші його хіти — "Kingsman" та "Піпець", ще в 2009 році мала стати повнометражним фільмом під керівництвом режисера Меттью Вона, але в результаті ми отримали шестисерійний міні-серіал. А дію самої історії, яка розповідає про повернення Ісуса для фінальної битви з Антихристом, з Америки перенесли до Мексики. Як завжди у Міллара, головний герой – підліток, який опиняється в епіцентрі дивовижних подій. Тож не варто дивуватися з того, що сучасний американський Ісус – це 12-річний хлопчик із типовими тінейджерськими проблемами. Стурбований насамперед необхідністю справити враження на кохану дівчину, а вже колись потім порятунком світу. Прем’єра – 16 серпня.

"Асока" (Ahsoka)

На тлі "Мандалорца", який втрачає оберти і на третьому сезоні остаточно перестав дивувати, перетворившись на досить формальне і передбачуване шоу, дуже доречно виходить прем’єра спін-оффа, присвяченого Асоці Тано (Розаріо Доусон, "Джесіка Джонс"). Проект був анонсований майже відразу після того, як колоритна воїнка ордена джедаєв з’явилася в другому сезоні "Мандалорца", тож градус очікування "Асоки" був досить високим. Сюжет, як заведено, тримається в секреті, але вже відомо, що у власному шоу Асока відкриває полювання на лиходія гранд-адмірала Трауна, чию роль знову виконає Ларс Міккельсен, щоб врятувати свого старого друга-джеда Езру Бріджера. Українським глядачам буде особливо приємно дізнатися, що одну з ролей зіграла Іванна Сахно, українська актриса, яка в дитинстві знімалася у вітчизняному комедійному серіалі "Леся+Рома", а зараз активно розвиває свою кар’єру в Голлівуді ("Тихоокеанський рубіж-2") та "Шпіон, який мене кинув"). Прем’єра – 23 серпня.

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