Новые сериалы августа: украинка в "Звездных войнах" и второе пришествие Христа

Несмотря на "мертвый" сезон, в августе стартуют премьеры давно ожидаемых шоу

Вот и наступил последний месяц лета. По сложившейся традиции "Телеграф" собрал для вас главные сериальные премьеры августа. Нашему вниманию предлагается долгожданная экранизация комикса от создателя "Пипца" и "Kingsman", мистический австралийский сериал с Сигурни Уивер в главной роли, а также новое шоу вселенной "Звездных войн", в котором снялась украинская актриса из сериала "Леся+Рома".

"Потерянные цветы Элис Харт" (The Lost Flowers of Alice Hart)

Австралийские сериалы перестают быть экзотикой – например, большой популярностью среди зрителей пользовался "Посредник" (2018-2021). Новый мини-сериал со звездой "Чужого" Сигурни Уивер в главной роли станет еще одним сериальным открытием Зеленого континента. "Потерянные цветы Элис Харт" — экранизация бестселлера 2018 года писательницы Холли Ринглэнд, большого знатока и настоящего поэта дикой природы Австралии. Это история взросления девочки, которая после смерти матери отправляется жить на цветочную ферму к бабушке Джун, где среди буйных красот австралийской природы открывает для себя мрачные семейные тайны, сталкивается с мистическими событиями и, конечно же, встречает свою первую любовь. Продюсером выступила Бруна Папандреа, на чьем счету популярная "Большая маленькая ложь", так что будет интересно. Премьера — 4 августа.

"Обезболивающее"/"Побочный эффект" (Painkiller)

Это уже второй сериал после "Ломки" 2021 года, посвященный "опиоидной эпидемии", захлестнувшей США в 1990-х годах, "благодаря" фармацевтической компании Purdue Pharma. Расследованию ее деятельности были посвящены книга Барри Мейера "Обезболивающее: империя обмана и происхождение опиоидной эпидемии в Америке" и статьях Рэддена Кифа и Барри Майера в журнале The New Yorker, на которых, собственно, и базируется сценарий. Компания производила препарат OxyContin на основе оксикодона, медицинского заменителя морфина, который применяется при онкологических заболеваниях. Таблетки агрессивно рекламировали как безопасное болеутоляющее средство, не вызывающее привыкания, так что на OxyContin "подсело" огромное количество людей, что привело к резкому всплеску смертности в 2000-х. В главных ролях – Мэттью Бродерик ("Годзилла", "Манчестер у моря") и Узо Адуба ("Оранжевый — хит сезона"). Премьера – 10 августа.

"Избранный" (The Chosen One)

Экранизация комикса "Американский Иисус" Марка Миллара, как и другие его хиты – "Kingsman" и "Пипец", еще в 2009 году должна была стать полнометражным фильмом под руководством режиссера Мэттью Вона, но в итоге мы получили шестисерийный мини-сериал. А действие самой истории, рассказывающей о возвращении Иисуса для финальной битвы с Антихристом, из Америки перенесли в Мексику. Как всегда у Миллара, главный герой – подросток, оказывающийся в эпицентре удивительных событий. Так что не стоит удивляться тому, что современный американской Иисус – это 12-летний мальчик с типичными тинейджерскими проблемами. Озабоченный, в первую очередь, необходимостью произвести впечатление на любимую девушку, а уже когда-нибудь потом спасением мира. Премьера – 16 августа.

"Асока" (Ahsoka)

На фоне теряющего обороты "Мандалорца", который к третьему сезону окончательно перестал удивлять, превратившись в довольно формальное и предсказуемое шоу, очень кстати выходит премьера спин-оффа, посвященного Асоке Тано (Розарио Доусон, "Джессика Джонс"). Проект был анонсирован почти сразу же после того, как колоритная воительница ордена джедаев появилась во втором сезоне "Мандалорца", так что градус ожидания "Асоки" был довольно высоким. Сюжет, как водится, держится в секрете, но уже известно, что в собственном шоу Асока открывает охоту на злодея гранд-адмирала Трауна, чью роль снова исполнит Ларс Миккельсен, чтобы спасти своего старого друга-джедая Эзру Бриджера. Украинским зрителям будет особенно приятно узнать, что одну из ролей сыграла Иванна Сахно, украинская актриса, которая в детстве снималась в отчественном комедийном сериале "Леся+Рома", а сейчас активно развивает свою карьеру в Голливуде (Тихоокеанский рубеж-2" и "Шпион, который меня бросил"). Премьера – 23 августа.

Напомним, 26 июля вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 80 лет. "Телеграф" вспомнил его самые удачные роли в кино.