Мику Джаггеру – 80. Лучшие фильмы с участием фронтмена The Rolling Stones (видео)

Всего Мик Джаггер снялся в дюжине фильмов, включая документальные

С самого появления рок-н-ролла его героев снимали в кино – как правило, чтобы заработать на образе звезды еще и в кинопрокате, а не только за счет концертов и продаж пластинок. Не удивительно, что во время оно за редким исключением получались очень плохие фильмы. Не стал исключением и "Нэд Келли" (1970), где главную роль сыграл сегодняшний юбиляр Мик Джаггер — вокалисту The Rolling Stones 26 июля исполнилось 80.

"Телеграф" предлагает вспомнить его более удачные роли в кино.

"Представление" (1970)

Оператор "Лоуренса Аравийского" и будущий постановщик хоррор-шедевра "А теперь не смотри" Николас Роуг дебютировал как режиссер (совместно с автором сценария Дональдом Кэммелом) "Представлением" — "отвратительным и грубым фильмом", как его называли СМИ в год выхода.

Перед премьерой цензоры кромсали ленту еще два года, а сегодня "Представление" называют фильмом, опередившим свое время. Не говоря уж о том, что он стал документом заката эпохи "свингующего Лондона". Определенно, "Представление" оказал влияние, как минимум, на Дэвида Линча. Например, сюрреалистической атмосферой криминального подполья, знаком равенства между сексом и насилием, а еще не только размыванием сна и яви, но и личностей героев.

В любом случае, фильм очень оригинально поставлен, красиво снят и новаторски смонтирован, так что ярость цензоров и неприятие киноистеблишментом можно объяснить разве что сценами употребления наркотиков и гомофобией. Главный герой в исполнении Мика Джаггера – вышедший в тираж бисексуальный рок-музыкант, живущий с двумя лесбиянками.

Что касается самого Мика Джаггера, то он играет самого себя – точнее, свой сценический образ развращенной андрогинной рок-звезды, что было очень модно в контексте эстетики глэм-рока. На контрасте со сдержанным, сжатым как пружина персонажем ветерана британского кино Джеймса Фокса (лорд Айсгарт из "Аббатства Даутон"), который для вживания в роль общался с лондонскими бандитами, получился очень интересный дуэт.

К слову, через 8 лет после "Представления" Николас Роуг снимет еще один культовый фильм с рок-звездой в главной роли – "Человека, который упал на Землю", с которого началась славная карьера в кино Дэвида Боуи.

"Склонность" (1997)

Британский камерный фильм (заметно, что это экранизация пьесы Мартина Шермана, который получил за нее престижную театральную премию "Тони" 1980 года) об унижениях, через которые приходилось пройти немецким гомосексуалам в нацистских концлагерях. В главной роли – Клайв Оуэн на пути к славе, он только что снялся в "Крупье" Майка Ходжесса, где его впервые заметили.

Мик Джаггер играет небольшую роль травести-певца (певицы?) в гей-клубе, британского экспата: в 1920-х – начале 1930-х, пока Гитлер не начал преследовать представителей ЛГБТ-сообщества, Берлин и правда был форменным Вавилоном. Мик Джаггер, конечно же, поёт в кадре, а его фотографии в образе Греты стали интернет-мемом. Эта небольшая роль кажется ироническим оммажем к "Представлению", который в 1990-х уже стал культовым фильмом.

В "Склонности" вообще много эпизодических выходов будущих звезд, которые мелькают на экране первые полчаса фильма. Крошечные роли сыграли будущая звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау, не нуждающийся в особом представлении Джуд Лоу и Рейчел Вайс ("Фаворитка"). А почетный Гендальф Иэн Маккелен, который в оригинальной пьесе сыграл главного героя, здесь исполнил небольшую роль его дядюшки.

"Побег с Елисейских полей" (2001), "Искусство ограбления" (2019)

Лучше всего Мику Джаггеру удавались лощеные злые гении в элегантных костюмах, искушавшие и совращавшие главных героев. "Побег с Елисейских полей" – история писателя, по-видимому, хорошего, но совершенно безнадежного с коммерческой точки зрения (в его роли Энди Гарсия, "Одиннадцать друзей Оушена"), который становится жиголо при состоятельной даме. А заодно "литературным негром" ее мужа-писателя (Джеймс Коберн, "Великолепная семерка").

Мик Джаггер, собственно, играет профессионального сводника: на первый взгляд, персонажа собственной песни "Sympathy for the Devil", но его совместные сцены с героиней Анхелики Хьюстон ("Семейка Аддамсов") заставляют удивиться, насколько выросло актерское мастерство рок-звезды со времен "Представления" и "Нэда Келли". Наверное, это самая тонкая работа Мика Джаггера как актера.

Если "Побег с Елисейских полей" останется в истории всего лишь еще одной красивой мелодрамой, то "Искусство ограбления", снятый в условном, но довольно редком поджанре "искусствоведческого нуара", кино куда более сложно устроенное. Но фильму не повезло и он попал в прокатную дыру, образованную пандемией коронавируса: кинотеатры по всему миру закрылись через неделю после премьеры, повторный перезапуск тоже не помог, а на стриминговых платформах его попросту не заметили.

История прокатных мытарств экранизации романа Чарлза Уилфорда напоминает карьеру самого автора, чьи книги при жизни также умудрились остаться почти незамеченными критикой и читателями, зато посмертно он был признан гением неонуара.

Собственно, характеристика другого великого автора неонуаров, Лоуренса Блока – "Уилфорд писал необычные книги о необычных персонажах", прекрасно характеризует фильм, как будто играющий со зрителем в кошки-мышки. Здесь есть и роковая красавица (Элизабет Дебики, "Тенет"), и амбивалетный герой, идущий на казалось бы идеальное преступление, которое окажется ловушкой, и лабиринты оригинального и остроумного сюжета.

Мик Джаггер, в целом, повторяет рисунок своей роли из "Побега с Елисейских полей" и выглядит, скорее, экзотическим украшением фильма. Хотелось бы отметить не его работу, а небольшую роль Дональда Сазерленда ("А теперь не смотри"). С учетом солидного возраста актера – а голливудскому ветерану канадского происхождения в июле этого года исполнилось 88 лет, каждое его появление на экране, по сути, драгоценно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хорошо и не очень в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".