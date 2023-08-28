Стала известна дата премьеры нового сезона "Фарго". Что мы увидим в пятом сезоне

Создатели обещают, что в новом сезоне будет еще смешнее

Новый, вот уже пятый по счету, сезон антологии "Фарго" — черной криминальной комедии, вдохновленной оскароносным фильмом братьев Коэнов, стартует 21 ноября. И хотя четвертый сезон многих зрителей разочаровал, градус ожидания новой истории о простаках, которые по глупости и жадности попадают в кровавый замес, остается довольно высоким. Что известно о новом сезоне, узнал "Телеграф".

"Фарго" – антология, которая выходит с 2014 года и пользуется большой любовью критиков и доверием зрителей. Каждый новый сезон представляет собой отдельную историю со своими персонажами, но все эти истории объединяет две вещи.

Во-первых, это интонация очень черной комедии. А во-вторых, воля рока, когда главные герои, неспособные просчитать последствия своих поступков, из-за собственной глупости и жадности провоцируют цепь кровавых событий, разрушающих их жизни и жизни других людей.

Антология все эти годы отличалась отличными историями с неожиданными поворотами сюжета и высококлассными актерскими работами. В разных сезонах снимались Мартин Фримен (сериал "Шерлок Холмс"), Билли Боб Торнтон ("Плохой Санта"), Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Кирстен Данст ("Меланхолия"), Юэн Макгрегор ("На игле") и другие.

Долгое время сюжет пятого сезона держался в секрете. Известен был только кастинг – в частности, в сеть попали фотографии звезды "Безумцев" Джона Хэмма в образе шерифа Тиллмана. А также время действия (наши дни, в отличие от четвертого сезона, который переносит зрителей в 1950-е) и краткий синопсис: "Действие происходит в 2019 году, когда похищение не является похищением, и что делать, если твоя жена не твоя?"

А еще гендиректор кабельного канала FX, который занимается производством антологии, Джон Ландграф пообещал больше юмора.

Это подтвердил создатель сериала, сценарист и продюсер Ноа Хаули: "Всегда существовал баланс между драмой и комедией, но на этот раз мы оказываемся в комедийной части спектра. И мне это действительно нравится".

Итак, в центре истории – Дороти Лайон по кличке "Дот" (британская актриса Джуно Темпл, сериал "Тед Лассо") скромная внешне домохозяйка. Но с криминальным прошлым, которое, как казалось Дот, она оставила далеко позади. И прошлое, конечно же, настигает девушку в самый неподходящий момент в лице шерифа Тиллмана и таинственного бродяги по имени Олле Мунк. В его роли снялся британец Сэм Спруэлл ("Белоснежка и охотник").

Муж Дот призывает на помощь свою мамочку, которая руководит крупнейшей коллекторской конторой в стране – ее сыграла звезда инди-кино Дженнифер Джейсон Ли, которую вы можете помнить по фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка". Ну, а дальше, как обычно, заваривается кровавая каша, в которую оказываются втянутыми все больше и больше людей.

Если синопсис не является розыгрышем, в этой истории найдется месту еще и киднеппингу.

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