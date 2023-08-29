На Netflix выходит первый фильм Барака и Мишель Обама. Какое кино снимает экс-президентская чета

На подходе еще два сериала от экс-президента — фантастика и детективный триллер

В сети появился первый ролик фильма "Растин", продюсером которого выступили Барак и Мишель Обама. Байопик политического активиста (конечно же, чернокожего) Байарда Растина, которого называют ближайшим соратником борца за права "черных" Мартина Лютера Кинга, будет доступен на Netflix 17 ноября.

В ожидании премьеры "Телеграф" узнал подробности будущей премьеры. Мы расскажем, как экс-президент США и бывшая первая леди оказались в кинобизнесе.

Кто такой Байард Растин и что известно о фильме

Байард Растин (слева) с Мартином Лютером Кингом

Байард Растин — политический активист, социалист, последователь Ганди, борец с расовой сегрегацией и гомофобией, так как, являясь открытым геем, в 1950–60-е был удобной мишенью для нападок оппонентов и даже привлекался к суду. Любопытная деталь: начинал в качестве певца, выступая в ночных клубах, выпустил несколько пластинок.

Это он организовал в 1963 году "Марш на Вашингтон" — мирную акцию протеста, собравшую от 200 до 300 тыс участников, на которой Мартин Лютер Кинг произнес легендарную речь, которая начиналась словами: "У меня есть мечта…". Как в известном афоризме, приписываемом Черчиллю (кто в молодости не был революционером, тот лишен сердца), в конце жизни перешел на позиции неоконсерватизма.

Очевидно, что личность Растина давно интересовала Обаму: десять лет назад 44-й президент США посмертно наградил Байарда Растина президентской медалью Свободы.

В 2003 году Растин стал героем документального фильма "Брат по несчастью: Жизнь Баярда Растина", получившего множество наград на фестивалях, кадры хроники с его участием можно увидеть в полутора десятке документалок, посвященных борьбе чернокожих за права, Маршу и двум главным "черным" лидерам, Мартину Лютеру Кингу и Малколму Иксу. Но это первый художественный фильм, посвященный его биографии.

Режиссером ленты выступил Джордж К. Вульф ("Ма Рейни: Мать блюза", "Ночи в Роданте"), а в главной роли сыграл Колман Доминго, известный по фильмам "Линкольн", "Кэндимен" и сериалу "Бойтесь ходячих мертвецов". Среди звезд замечены Крис Рок (сериал "Фарго") и Джеффри Райт ("Не время умирать", сериал "Мир Дикого Запада").

Премьера фильма запланирована на 13 сентября на фестивале в Торонте, с 17 ноября он будет доступен на Netflix. Тогда же планируется старт ограниченного кинотеатрального проката.

Что уже сделали Барак и Мишель Обама для Netflix

Барак и Мишель Обама объявили о сотрудничестве с Netflix еще в мае 2018 года. Для этого была создана продюсерская компания Higher Ground Productions, которая анонсировала проекты, посвященную преодолению расовой и гендерной дискриминации.

"Когда мы запустили Higher Ground, мы хотели создать проект, который в развлекательной манере расскажет, как работает государство, как мы можем повлиять на ключевые решения. Мы хотим достучаться до ребят, которые до сих пор не соглашаются на общественную работу, это было очень важно" , — заявил тогда экс-президент.

Действительно, в июле 2021 года появился 10-серийный анимационный сериал "Мы – люди", посвященный гражданским правам. В его создании приняли участие многие селебритис, начиная певцом и первым открытым музыкантом-геем, чей альбом возглавил чарт Billboard 200, Адамом Ламбертом и заканчивая поэтессой и чернокожей активисткой Амандой Горман. Следом вышел еще один анимационный сериал для детей "Ада Твист, ученый" (он доступен в украинской озвучке) и документальная лента о Мишель Обама.

Тогда же анонсировали два художественных сериала – экранизацию бестселлера Майкла Льюиса "Пятый риск", рассказывающего о президентстве Дональда Трампа, который, согласно пресс-релизу, "выставлял действующего президента в не слишком выигрышном свете". А также сериал "Блекаут", но с тех пор об этих проектах ничего не известно.

Зато сейчас заканчивается работа над двумя другими сериалами, к которым приложила руку чета продюсеров Обама. Это детектив "Бодкин", который анонсируется как "мрачный комический триллер" и рассказывает о расследовании загадочного исчезновения трех незнакомцев в идиллическом ирландском городке. Расследование ведет, согласно новой моде, группа подкастеров.

Второй проект называется "Выход на запад" и посвящен молодой паре беженцев из некой страны, раздираемой войной, которая отыскивает таинственный портал в другую страну, – очевидно, западного мира. В главной роли снялся звезда сериала "Однажды ночью" и фильма "Звук металла" Риз Ахмед.

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