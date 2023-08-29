У джинсовій сукні: 59-річна Мішель Обама із чоловіком відвідала тенісний матч (фото)
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Експерша леді США вважає за краще одягатися для публічних заходів простіше
Колишня перша леді США Мішель Обама побувала на відкритті тенісного чемпіонату США, яке відбулося у понеділок, 28 серпня, у районі Квінз, Нью-Йорк. Американський адвокат була не одна, а в компанії свого чоловіка Барака Обами — 44-ого президента США, який був на посаді з 2009 по 2017 роки. До речі, він назвав путіна "безжальним".
Мішель, якій у січні цього року виповнилося 59 років, своїм прикладом продемонструвала, як можна прийти на публічний захід у простому та бюджетному вбранні. На ній не було дорогих прикрас, лише доброзичлива посмішка.
На тенісний матч Мішель Обама одягла джинсову сукню, а на плечі накинула болеро чорного кольору на ґудзиках. З аксесуарів колишня перша леді обрала срібні сережки у формі кілець, а волосся з дредами підібрала у хвіст.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Netflix випускає перший фільм Барака та Мішель Обами. Подружня пара виступила продюсерами біографічної кінокартини під назвою "Растін" — йдеться про Байарда Растіна, якого називають найближчим соратником борця за права "чорних" Мартіна Лютера Кінга.