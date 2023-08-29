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У джинсовій сукні: 59-річна Мішель Обама із чоловіком відвідала тенісний матч (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Барак та Мішель Обама Новина оновлена 29 серпня 2023, 15:00
Барак та Мішель Обама. Фото Getty Images

Експерша леді США вважає за краще одягатися для публічних заходів простіше

Колишня перша леді США Мішель Обама побувала на відкритті тенісного чемпіонату США, яке відбулося у понеділок, 28 серпня, у районі Квінз, Нью-Йорк. Американський адвокат була не одна, а в компанії свого чоловіка Барака Обами — 44-ого президента США, який був на посаді з 2009 по 2017 роки. До речі, він назвав путіна "безжальним".

Мішель, якій у січні цього року виповнилося 59 років, своїм прикладом продемонструвала, як можна прийти на публічний захід у простому та бюджетному вбранні. На ній не було дорогих прикрас, лише доброзичлива посмішка.

На тенісний матч Мішель Обама одягла джинсову сукню, а на плечі накинула болеро чорного кольору на ґудзиках. З аксесуарів колишня перша леді обрала срібні сережки у формі кілець, а волосся з дредами підібрала у хвіст.

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Барак та Мішель весело провели час на тенісному матчі. Фото: Getty Images
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Подружжя дуже часто відвідує заходи у компанії один одного. Фото: Getty Images
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Мішель Обама почала сумувати, коли її чоловік відійшов. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Netflix випускає перший фільм Барака та Мішель Обами. Подружня пара виступила продюсерами біографічної кінокартини під назвою "Растін" — йдеться про Байарда Растіна, якого називають найближчим соратником борця за права "чорних" Мартіна Лютера Кінга.

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#Мішель Обама #Барак Обама #Стиль