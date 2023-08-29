В джинсовом платье: 59-летняя Мишель Обама с мужем посетила теннисный матч (фото)

Экс-первая леди США предпочитает одеваться для публичных мероприятий попроще

Бывшая первая леди США Мишель Обама побывала на открытии теннисного чемпионата США, которое состоялось в понедельник, 28 августа, в районе Квинс, Нью-Йорк. Американский адвокат была не одна, а в компании своего мужа Барака Обамы — 44-ого президента США, который был на посту с 2009 по 2017 годы. Кстати, он назвал путина "безжалостным".

Мишель, которой в январе этого года исполнилось 59 лет, своим примером продемонстрировала, как можно прийти на публичное мероприятие в простом и бюджетном наряде. На ней не было дорогих украшений, а только доброжелательная улыбка.

На теннисный матч Мишель Обама надела джинсовое платье, а на плечи накинула болеро черного цвета на пуговицах. С аксессуаров бывшая первая леди выбрала серебряные сережки в форме колец, а волосы с дредами подобрала в хвост.

Барак и Мишель весело провели время на теннисном матче. Фото: Getty Images

Супруги очень часто посещают мероприятия в компании друг друга. Фото: Getty Images

Мишель Обама начала грустить, когда ее муж отошел. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что Netflix выпускает первый фильм Барака и Мишель Обамы. Супружеская пара выступили продюсерами биографической кинокартины под названием "Растин" — речь идет о Байарде Растине, которого называют ближайшим соратником борца за права "черных" Мартина Лютера Кинга.