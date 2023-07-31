Бабченко забросал яйцами посольство рф в Эстонии и попал в полицию: видео выложил сам

Против мужчины было заведено дело

В эстонской столице городе Таллин задержали бывшего российского журналиста, блогера и писателя Аркадия Бабченко. В ночь на 30 июля он забросал посольство рф яйцами.

Об этом пишет Delfi, ссылаясь на информацию местной полиции.

"В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный — мужчина 1977 года рождения. Против него заведено дело. От дальнейших подробностей правоохранительные органы воздержались. Информация будет уточнена в ходе разбирательства", — говорится в сообщении.

Проукраинский активист "Мирного сопротивления" Михаил Баранов сказал, что тем самым задержанным мужчиной является Аркадий Бабченко.

В свою очередь сам Бабченко на своих страницах в социальных сетях опубликовал фотографию из полицейской машины, тем самым подтверждая свое задержание. В комментариях под постом ему задали вопрос: "Ты правда яйца в посольство рф кидал?", на что тот прямо ответил: "Правда".

"Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату", — написал он под фото.

Позже Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлено, как он кидает яйцами в здание российского посольства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черногории туристы из россии отметились своим неадекватным поведением, из-за чего официанты одного из местных ресторанов накинулись на них со стульями и стали избивать и прогонять.