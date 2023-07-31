Бабченко закидав яйцями посольство рф в Естонії і потрапив у поліцію: відео виклав сам

Проти чоловіка було заведено справу

В естонській столиці місті Таллінн затримали колишнього російського журналіста, блогера та письменника Аркадія Бабченка. У ніч проти 30 липня він закидав посольство росії яйцями.

Про це пише Delfi, посилаючись на інформацію місцевої поліції.

"У пресслужбі естонської поліції повідомили, що затриманий — чоловік 1977 року народження. Проти нього порушено справу. Від подальших подробиць правоохоронці утрималися. Інформація буде уточнена в ході розгляду", — йдеться у повідомленні.

Проукраїнський активіст "Мирного опору" Михайло Баранов сказав, що тим самим затриманим чоловіком є Аркадій Бабченко.

Своєю чергою, сам Бабченко на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував фотографію з поліцейської машини, тим самим підтверджуючи своє затримання. У коментарях під постом йому запитали: "Ти правда яйця в посольство рф кидав?", на що той прямо відповів: "Правда".

"Естонські чайки летять над нашою зоооноою... А у в’язниці зараз вечеря. На добраніч. Вечір у хату", - написав він під фото.

Пізніше Аркадій Бабченко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, на якому знято, як він кидає яйцями в будівлю російського посольства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Чорногорії туристи з росії відзначилися своєю неадекватною поведінкою, через що офіціанти одного з місцевих ресторанів накинулися на них зі стільцями та почали бити та проганяти.