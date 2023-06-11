"Якось не так ми жартуємо": посол України в США обурилася хейтом через жарти над з’їденим росіянином

Українцям не маю права забороняти відчувати ті емоції до росіян, яких вони заслуговують

Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова висловилася щодо ситуації з хейтом навколо жартів українців з приводу з’їденого акулою росіянина. Вона обурена тим, що українцям забороняють сміятися з ворога так, як їм того хочеться.

Свою думку вона висловила у соціальних мережах. Посол наголосила, що Україна чимало натерпілася від росії, особливо за останні півтора роки, тому українці мають право жартувати так, як їм заманеться.

Оксана Маркарова нагадала, що Україна у складі СРСР проживала нелегкі часи, адже радянська влада буквально забороняла все українське, а за часів Голодомору взагалі відбирала їжу та врожай. Після розпаду Союзу Україна стала на нелегкий шлях трансформації та змін, які були не завжди швидкими чи успішними.

Піком зла, яке росія завдала Україні, стало вторгнення спочатку у 2014, а потім у 2022 році. Посол нагадала, що росіяни творили у Бучі, Ірпені, Ізюмі, на що перетворили Маріуполь та інші міста за 16 місяців війни.

"Ми все одно дотримуємося звичаїв війни та всіх конвенцій, ми рятуємо людей і тварин, коли нелюди підривають дамбу і топлять цілі регіони у воді, ми знову чуємо що "якось не так ми жартуємо", або чомусь не тиснемо руку якимось російським спортсменам чи відмовляємось виступати на одній події з російськими імперсько-лібералами чи якісь не такі шеврони там повісили ті, хто своїми тілами закриває цивілізований світ від російської чуми, до мене знову підкрадається це відчуття несправедливості у підході до України", — написала вона.

Оксана Маркарова порівняла таку поведінку зі спробою відмовити жертві, що бореться, у праві на емоцію щодо ката. Але вона нагадала, що українці мають одну мету — вижити і перемогти, і вони докладуть максимум зусиль, щоб цього досягти, незважаючи ні на що.

Також "Телеграф" розповідав про те, що стали відомі нові подробиці про росіянина, якого з’їла акула в Єгипті. Незадовго до своєї загибелі він глузував з українців і наслідків підриву Каховської ГЕС.