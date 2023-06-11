"Как-то не так мы шутим": посол Украины в США возмутилась хейтом из-за шуток над съеденным россиянином

Украинцам не имею право запрещать испытывать те эмоции к россиянам, на которые они заслуживают

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась на счет ситуации с хейтом вокруг шуток украинцев по поводу съеденного акулой россиянина. Она возмущена тем, что украинцам запрещают смеяться над врагом так, как им того хочется.

Свое мнение она выразила в социальных сетях. Посол подчеркнула, что Украина немало натерпелась от россии, особенно за последние полтора года, поэтому украинцы имеют право шутить так, как им вздумается.

Оксана Маркарова напомнила, что Украина в составе СССР проживала нелегкие времена, ведь советская власть буквально запрещала все украинское, а во времена Голодомора и вовсе отбирала еду и урожай. После распада Союза Украина встала на нелегкий путь трансформации и перемен, которые были не всегда быстры или успешные.

Пиком зла, которое россия причинила Украине стало вторжение сначала в 2014, а потом в 2022 году. Посол напомнила, что россияне творили в Буче, Ирпене, Изюме, во что превратили Мариуполь и другие города за 16 месяцев войны.

"Мы все равно придерживаемся обычаев войны и всех конвенций, мы спасаем людей и животных, когда изверги подрывают дамбу и топят целые регионы в воде, мы снова слышим что "как-то не так мы шутим", или почему-то не жмем руку каким-то российским спортсменам или отказываемся выступать на одном событии с российскими имперско-либералами или как-то не такие шевроны там повесили те, кто своими телами закрывает цивилизованный мир от русской чумы, ко мне снова подкрадывается это ощущение несправедливости в подходе к Украине", — написала она.

Оксана Маркарова сравнила такое поведение с попыткой отказать борющейся жертве в праве на эмоцию относительно палача. Но она напомнила, что у украинцев есть одна цель — выжить и победить, и они приложат максимум усилий, чтобы этого достичь, несмотря ни на что.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что стали известны новые подробности про россиянина, которого съела акула в Египте. Незадолго до своей гибели он насмехался над украинцами и последствиями подрыва Каховской ГЭС.