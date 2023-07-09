Користувачі мережі про такий "героїчний" вчинок мовчати не стали

У російському Нижньому Новгороді група чоловіків напала на жінку через те, що вона мала прапор США.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному в telegram-каналі Baza, інцидент стався посеред ночі на Великій Покровській вулиці.

Дівчина стояла з прапором США, але компанія, що проходить повз, помітивши річ, не змогла залишитися байдужою. Чоловіки спочатку відібрали прапор і спробували спалити, але дівчина не дозволила їм це зробити і в результаті змогла забрати свою річ.

Після недовгих розгбірок чоловіки натовпом змогли забрати прапор і з почуттям виконаного обов’язку викинули його на смітник.

При цьому на відео виразно видно, як один із чоловіків обіцяти зламати пальці дівчині, коли та намагалася втримати прапор.

Користувачі мережі відмовчуватися через подію не стали і запитали про те, а де ж у цей час була поліція і чому ці затяті захисники росії від американських прапорів досі не пішли у військкомат.

Як повідомлялося раніше, російський пропутинський пропагандист Сергій Рульов, який прославився завдяки легендарному відео "Топаз, дай команду" часів Революції Гідності, загримів у в’язницю через те, що вимагав гроші у помічниці депутата. Примітно, що замість покарання він просив суд відправити його до Білорусі як ватажка ПВК "Вагнер".