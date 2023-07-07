"Топаз, дай команду!" Смішного російського пропагандиста посадили в рф

Блогер вимагав символічну суму у помічниці депутата

Пропутінського блогера Сергія Рульова, який втік у росію після подій Революції Гідності, відправили в колонію за здирство. В Україні він став добре відомим завдяки вірусному відео "Топаз, дай команду", на якому його побили супротивники Євромайдану.

Як повідомляє Insider, його визнали винним у здирстві, образі представника влади та неповазі до суду.

Повідомляється, що у 2021 році він вимагав 100 тисяч рублів у помічниці депутатки КПРФ за видалення оприлюднених ним відеозаписів із мережі.

У тому ж році проти нього відкрили справу за образи співробітника МВС та неповаги до суду. Тоді суд заборонив йому розміщувати записи в інтернеті та спілкуватися зі свідками, але Рульов цю заборону проігнорував.

За все це він отримав 320 годин виправних робіт і 1 рік і 3 місяці перебування у колонії-поселенні, проте оскільки блогер уже три місяці просидів у СІЗО, то в колонії він пробуде лише 9 місяців. Примітно, що в суді він попросив замість покарання відправити його до Білорусі, як це сталося з ватажком ПВК "Вагнер" пригожиним.

Як відомо, Рульов до 2014 року проживав в Україні і був затятим прихильником "Антимайдану", проте пізніше він переїхав до росії і став відомим за напади на опозиціонерів.

В Україні він запам’ятався участю в відео часів Революції Гідності, яке стало "класикою", на якому його побили прихильники президента Віктора Януковича.

Як повідомлялося раніше, СБУ отримала докази, що прокремлівський блогер Анатолій Шарій допомагав російським агентам ФСБ записувати постановочні відео допитів українських військовополонених під час повномасштабного вторгнення.