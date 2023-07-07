"Топаз, дай команду!" Смешного российского пропагандиста посадили в рф

Блогер требовал символичную сумму у помощницы депутата

Сбежавшего в россию после событий Революции Достоинства пропутинского блогера Сергея Рулева отправили в колонию за вымогательство. В Украине он стал хорошо известен благодаря вирусному видео "Топаз, дай команду", на котором его побили противники Евромайдана.

Как сообщает Insider, его признали виновным в вымогательстве, оскорблении представителя власти и неуважении к суду.

Сообщается, что в 2021 году он требовал 100 тысяч рублей у помощницы депутатки КПРФ за удаление обнародованных им видеозаписей из сети.

В том же году, против него открыли дело за оскорбления сотрудника МВД и неуважения к суду. Тогда суд запретил ему размещать записи в интернете и общаться со свидетелями, но Рулев этот запрет проигнорировал.

За все это он получил 320 часов исправительных работ и 1 год и 3 месяца пребывания в колонии-поселении, однако так как блогер уже три месяца просидел в СИЗО, то в колонии он пробудет лишь 9 месяцев. Примечательно, что в суде он попросил вместо наказания отправить его в Беларусь, как это произошло с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.

Как известно, Рулев до 2014 года проживал в Украине и был ярым сторонником "Антимайдана", однако позже он переехал в россию и стал известен за нападения на оппозиционеров.

В Украине он запомнился участием в ставшем "классикой" видео времен Революции Достоинства, на котором его побили сторонники беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, СБУ получила доказательства, что прокремлевский блогер Анатолий Шарий помогал российским агентам ФСБ записывать постановочные видео допросов украинских военнопленных в период полномасштабного вторжения.