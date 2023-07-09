Пользователи сети о столь "героическом" поступке молчать не стали

В российском Нижнем Новгороде группа мужчин напала на женщину из-за того, что у нее был флаг США.

Как говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале Baza, инцидент произошел посреди ночи на Большой Покровской улице.

Девушка стояла с флагом США, но проходящая мимо компания заприметив вещь не смогла остаться равнодушной. Мужчины сначала отобрали флаг и попытались его сжечь, но девушка не позволила им это сделать и в итоге смогла забрать свою вещь.

После недолгих разбирательств мужчины толпой смогли забрать флаг и с чувством выполненного долга выбросили его в мусорку.

При этом на видео отчетливо видно, как один из мужчин обещать сломать пальцы девушке, когда та пыталась удержать флаг.

Пользователи сети отмалчиваться из-за происшествия не стали и задались вопросом о том, а где же в это время была полиция и почему эти ярые защитники россии от американских флагов до сих пор не пошли в военкомат.

Как сообщалось ранее, российский пропутинский пропагандист Сергей Рулев, который прославился благодаря легендарному видео "Топаз, дай команду" времен Революции Достоинства, загремел в тюрьму из-за того, что вымогал деньги у помощницы депутата. Примечательно, что вместо наказания он просил суд отправить его в Беларусь, как главаря ЧВК "Вагнер".