Коломойский зарабатывает, сидя в СИЗО: компании олигарха продолжают выигрывать тендеры государственных заказчиков

С одной стороны, государство не любит Игоря Коломойского. С другой — платит его компаниям миллиарды.

Коломойский может зарабатывать на государстве даже сидя в СИЗО. "Телеграф" нашел компанию, близкую к группе "Приват", получающую миллиарды от поставок нефтепродуктов госзаказчикам. Несколько дней назад она даже отказалась заправлять транспорт НАБУ. Речь об ООО "Интекс Инвест".

8 сентября подконтрольная Фонду государственного имущества компания "Харьковоблэнерго" признала ООО "Интекс Инвест" победителем большей части тендеров на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Компания выиграла 19 лотов из 33 на сумму 67 млн грн при общей ожидаемой стоимости закупок в 106 млн грн. Вроде бы, небольшие деньги. Но с начала 2023 года компания подписала в электронной системе публичных закупок Prozorro уже более 7200 договоров на поставку нефтепродуктов. Общая сумма — больше 1,5 млрд грн. Такие данные приводит Clarity Project.

ООО "Интекс Инвест" зарегистрировано в 2015 году. До прошлого года компания фактически существовала только на бумаге. Ее годовая выручка в 2020-2021 г. не превышала 80 000 грн. Но в августе 2022 года единственным основателем и директором компании вместо малоизвестного Юрия Шапрана из Запорожья стал 35-летний житель Днепра Антон Посылаев. После этого "Интекс Инвеста" в буквальном смысле "пошла карта". Уже в октябре 2022 года компания получила право использовать торговую марку "Авиас" от ООО "Сорелла Оил". А в ноябре 2022 года — лицензию на оптовую торговлю горючим. После этого "Интекс Инвест" начал экспансию на топливном рынке, один за другим получая заказы на поставку бензина и дизеля госзаказчикам по топливным картам "Авиас". "ООО "Интекс Инвест" гарантирует круглосуточное получение вашим предприятием нефтепродуктов по скретч-картам на 1606 АЗС во всех областях Украины (собственные АЗС системы "Авиас")" — утверждала компания на одном из тендеров.

АЗС системы "Авиас", о которых говорят в ООО "Интекс Инвест" — это самая большая в стране сеть. Ее контролирует так называемая группа Приват Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Правда, за последнее время она сильно снизилась в размерах. И не только потому, что немало заправок осталось на оккупированных территориях. Сейчас в эту сеть входит около 1000 АЗС, работающих под брендами ANP, Авиас, Авиас Плюс, Sentosa Oil, ЗНП, Мавекс. А вот 537 заправок Ukrnafta, еще недавно подконтрольных "Привату", от этой системы отсоединились. Это стало следствием того, что пакет "Привата" в ПАО "Укрнафта" (около 43% акций) был национализирован государством, а в самой компании сменили менеджмент, уволив людей Коломойского. Правда, "Укрнафта" осталась с талонами и скретч-картами "Авиас" на 115 млн. л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд. грн. Так утверждал новый глава компании Сергей Корецкий в комментарии украинскому Forbes в июне этого года, однако назвать их ценными активами сложно. "Получить горючее по этим талонам и скретч-картам на АЗС группы "Авиас" невозможно, они не обслуживаются", — пояснил Корецкий. Дело в том, что компании из группы Коломойского эти карты заблокировали.

С новыми скретч-картами "Авиас", эмитированными ООО "Интекс Инвест", таких проблем нет. Всего новых карт изготовлено уже 65 млн штук. Их уже получили Пенсионный фонд Украины, Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Государственное предприятие специальной связи и другие заказчики, находящиеся в государственной и коммунальной собственности.

По иронии судьбы, в списке клиентов ООО "Интекс Инвест" на днях могло оказаться и Национальное антикоррупционное бюро Украины, благодаря которому Коломойский и оказался в СИЗО. Как писал "Телеграф", на прошлой неделе НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн, выведенных им из Приватбанка. Несколькими днями ранее, 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса, а впоследствии он был отправлен под стражу на 60 дней. "Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", — говорилось в сообщении ведомства.

Незадолго до этого события, 29 августа 2023 года, "Интекс Инвест" победил в тендере на поставку НАБУ бензина и дизельного топлива до конца 2023 года на 6,1 млн. грн. Однако подписывать контракт с антикоррупционным бюро компания отказалась. Правда, дело против Коломойского к этому вряд ли имеет отношение. Изменились цены, так что победители тендера от его выполнения отказались. Так поступили и конкуренты "Интекс Инвеста", ОККО и WOG.

8 сентября НАБУ направило арестовавшее доли в бизнесах, которые правоохранители связывают с Коломойским, на 48 часов. И подало в Высший антикоррупционный суд соответствующее ходатайство. "На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 млрд грн", — сообщили в НАБУ. Этот список не афишируется, однако формулировка "обладает прямо или косвенно" дает возможность предположить, что ООО "Интекс Инвест" в этот список не попало. Ведь формально Коломойский не имеет к нему отношения. Хотя есть основания подозревать, что за Антоном Посылаевым торчат кудри самого богатого украинского заключенного.

До покупки 100% доли у ООО "Интекс Инвест" и получения им права на эмиссию топливных карт "Авиас" Посылаев не являлся владельцем или директором ни одной украинской компании. По данным "Телеграфа", еще несколько лет назад он работал специалистом по внедрению IT-решений в ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск", которое контролировал Коломойский через компанию "Днеправиа". А отец Антона Посылаева — Сергей — работал коммерческим директором "Днеправиа". Сейчас Посылаев-старший является директором компании "Перспектива Про", на нее оформлено несколько десятков АЗС "Авиас", а судьбы в этой фирме записаны на 5 кипрских фирм, которые с большой долей вероятности НАБУ считает активами Коломойского.

Такая странная структура собственности – норма для "Привата". Группа чрезвычайно децентрализована, обычно менеджеры или имеют долю в своих проектах, или вообще становятся их учредителями. И пока крупнейшие акционеры довольны прибылью, все работает как часы. "Телеграф" направил в НАБУ запрос относительно "Интекс Инвест" и этих кипрских компаний.

Что дальше? Даже если Высший антикоррупционный суд наложит арест на эти активы, возможность зарабатывать на них группа Приват не потеряет. Разве что не сможет переоформить эти бизнесы на новые оффшоры или молодых специалистов из Днепра. А до их конфискации в пользу государства сейчас еще очень и очень далеко. Дело Коломойского сложное, а его юристы — искусные. Пока дело будет тянуться, компании по типу "Интекс Инвеста" заработают еще много миллиардов. А компаний у Коломойского и партнеров много, более 300 только по данным НАБУ.