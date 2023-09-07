Конкуренция за Коломойского. Чем отличается подозрение НАБУ и САП от предыдущего

На прошлой неделе за олигарха взялись две другие структуры: СБУ и БЭБ

В минувшую субботу олигарх Игорь Коломойский внезапно был задержан и в тот же день доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения. Дело касалось обвинения в мошенничестве и отмывании денег, его ведут СБУ и БЭБ.

Но менее чем через неделю о своих намерениях подвергнуть Коломойскому правосудию заявили две другие структуры — НАБУ и САП. Разбираемся, чем отличаются эти два дела и чем может объясняться одновременная популярность Коломойского среди разных правоохранительных структур:

Новое подозрение (НАБУ и САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) сообщила о подозрении в завладении средствами более 9,2 млрд грн. Коломойскому как бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" вместе с пятью другими членами организованной им группы.

Мол, в январе-марте 2015 Коломойский, находясь также главой Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиардов гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Подозреваемые по делу:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;

бывший Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";

заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Статьи:

Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины , в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка задержан в порядке ст. 208 УПК.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Инфографика НАБУ

Это четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка", которыми занимают НАБУ и САП. К примеру, 6 сентября НАБУ и САП направили в суд дело о хищении средств "ПриватБанка" на сумму более 8,4 млрд грн по трем предыдущим эпизодам.

Дело СБУ и БЕБ

А вот Служба Безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) принялись за дело о "Привате" относительно недавно. Кстати, именно они приходили к олигарху с обысками в феврале по делу возможных махинаций в "Укрнафте", но до подозрения и суда дело так и не дошло. В прошлую субботу СБУ и БЭБ вручили Коломойскому подозрение по делу "ПриватБанка" по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 190 (мошенничество);

ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

СБУ и БЭБ установили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский якобы легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Различия

В то же время Центр противодействия коррупции обращает внимание на то, что расследование НАБУ и САП охватило более широкий круг лиц и большие суммы (9,2 млрд против полмиллиарда), причастных к "ПриватБанку", в то время, когда СБУ и БЭБ ограничились самим Коломойским и не очень подробно объясняли суть своего обвинения, написав лишь небольшой абзац на сайте.

"Просто сравните. НАБУ и САП: вручили Коломойскому подозрение по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка". Антикоррупционные органы подробно расписали суть подозрения. К тому же, кроме Коломойского, подозрение получили еще пять человек, в том числе экс-председатель Правления" ПриватБанка" и его заместитель – директор казначейства банка. А директора департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с "ПриватБанком", удалось задержать. Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". Дело по трем других эпизодов на общую сумму более 8,4 млрд грн уже направили в суд", — пишет ЦБК.

ГПК делает вывод, что внезапные движения по отношению к Коломойскому от СБУ и БЭБ больше похожи на "специально разыгранный спектакль", чтобы опередить антикоррупционные органы:

"Очевидно, что подозрения по таким делам не готовятся за день или даже неделю. И, скорее всего, о подготовке подозрения по делу НАБУ/САП узнали и сыграли на опережение", — говорится в сообщении.

Журналист Юрий Николов добавил, что НАБУ и САП заменили Коломойскому хищение в "Приватбанке" на 9,2 миллиарда гривен. Это в двадцать раз больше, чем смогло собрать по своему обвинению СБУ, кроме этого, по этому подозрению детективы охватили лишь три месяца хищений банка шоблой Коломойского, с января по март 2015 года.

"А еще было лето 2014 года, когда из "Привата" вывели $1,8 миллиарда долларов (это график по расследованию "Наших денег" того времени). Это был вывод денег по контрактам на приобретение в Украине сотен экскаваторов (их никто никогда так и не увидел) и полиэтилентерефталата. Это химическое вещество используется при производстве фотопленки. Это было очень хамски. Потому что каждая собака знала, что единственный завод по производству фотопленки в Украине "Свема", был распылен на металлолом задолго до того", — написал Николов.

Он подытожил, что в целом масштаб украденного с "ПриватБанка" можно оценить в $5,5 миллиардов, потому что именно столько государство было вынуждено влить в банк, когда забрало его у Коломойского. Журналист обратил внимание на расследование, которое идет об олигархе в США:

"Эти деньги разворовывались долго и отмывались в Америке. США хотят посадить Коломойского в тюрьму, потому что считают, что он купил кучу имущества в Америке именно за украденные из "ПриватБанка" деньги: коммерческая недвижимость в Кливленде, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Виргинии и Мичи, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе", — пишет Николов.

Так, в марте 2021 года США ввели в отношении Коломойского и его окружения санкции. Его подозревают в нецелевом использовании средств "ПриватБанка", когда-то принадлежавшего бизнесмену, на приобретение недвижимости у США на 60 млн долларов. Хотя генпрокурор Украины уверял, что запрос на экстрадицию Коломойского от США не поступал, олигарх даже во время полномасштабного вторжения не покидал территорию Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, является ли Коломойский гражданином Украины, у которых еще паспорта есть.