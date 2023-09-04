Паспорт Шрёдингера. Является ли Коломойский гражданином Украины, какие еще паспорта у него есть и что показало видео "Телеграфа"

На судебном заседании олигарха на удивление всех назвали гражданином Украины

Паспорт гражданина Украины олигарха Игоря Коломойского находится одновременно в двух состояниях — действительном и недействительном, что делает документ каким-то паспортом Шрёдингера. На заседании 2 сентября, где олигарху избирали меру пресечения по подозрению в деле о мошенничестве, судья Ковтуненко назвал Коломойского "гражданином Украины", а защита олигарха предоставила суду данный документ.

Но в июле 2022 года фигурировала информация, что Коломойского внесли в список на прекращение гражданства, а ГМС обозначала документ как недействительный. "Телеграф" попытался разобраться, что происходит с паспортами олигарха, ведь у него есть еще другие гражданства:

Как у олигарха "отбирали" паспорт Украины

Спойлер — Коломойский паспорт, скорее всего, так и не сдал, потому что показывал его в суде пару дней назад, что видно на видео. История началась в июле прошлого года, тогда произошло одновременно несколько громких лишений гражданств известных лиц: Игоря Коломойского, бизнесмена и руководителя терробороны Днепра Геннадия Корбана, нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нардепа из числа "Слуг народа" Игоря Васильковского. Тогда СМИ сообщали, что решение было принято на Банковой — президент Владимир Зеленский подписал тайный указ. Причиной стало наличие у всех паспортов других стран, что в Украине может служить основанием для прекращения гражданства.

У Корбана украинский загранпаспорт забрали пограничники при въезде в Украину и оформили акт об изъятии. А вот с Коломойским такого не произошло. Поэтому журналисты еще долго пытались узнать, что происходило с гражданством олигарха на самом деле. В Офисе президента отказывались предоставить копии указов президента №502-2022 и №503-2022 о прекращении гражданства, поскольку они засекречены. После этого в реестре Государственной миграционной службы (ГМС) во время проверки паспортов его паспорт начал числиться как недействительный.

Также в июле депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко обнародовал в своем Facebook скриншот указа, где упомянуты десять человек:

Нардеп Власенко обнародовал скриншон якобы того самого секретного указа

Другие гражданства

Кроме украинского, Коломойский ранее сообщал о наличии у него паспортов Кипра и Израиля. Это произошло еще в октябре 2014 года, когда он был председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Олигарх в достаточно своеобразной манере признался в этом журналисту "Схем" Сергею Андрушко. Но на уточнение, насколько это отвечает украинскому законодательству, он ответил:

"В Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное – не запрещено".

В июле 2022 года "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывали, что Коломойский является владельцем одновременно двух израильских паспортов. Первый (№ 223966**) действовал до сентября 2025 года, второй (№ 3139958**) был издан бизнесмену в апреле 1995 года, срок действия неизвестен.

"Чертовщина" на судебном заседании

Больше года украинское общество было убеждено, что Коломойский больше не гражданин Украины. Но все изменило дело о мошенничестве, в рамках которого Коломойский 2 сентября 2023 прибыл в Шевченковский райсуд и показал судье свой паспорт. На видео "Телеграфа" из зала суда можно увидеть, как судья держит в руках паспорт гражданина Украины Коломойского. А подозреваемый в свою очередь подтверждает, что это его документ:

А вот еще одно видео, где во время объявления меры пресечения судья обращается к Коломойскому как к гражданину Украины:

На заседании адвокаты Коломойского так и не объяснили ситуацию с паспортом. На вопросы журналистов относительно гражданства и паспорта гражданина Украины, которое отмечал судья во время заседания, и предоставленного суду паспорта, защита ответила неясно, передают "Ґрати".

"Смотрите, мы эту ситуацию не комментируем, мы официальных документов по этому поводу не получили, поэтому давайте мы пока это не комментируем", — заявил адвокат Александр Лысак.

На следующий день после заседания, 3 сентября, бывший нардеп Сергей Лещенко обнародовал в своем Telegram-канале противоположную информацию – мол, наличие гражданства Украины – это миф. Также Лещенко дополнил свое заявление скриншотами якобы из материалов следствия. Там говорится, что Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра и был лишен гражданства Украины. Лещенко пишет, что эти данные могут разрушить мифы, что олигарха не могут издать в США, где он фигурант ряда громких дел. Однако в путанице с гражданством нельзя на 100% утверждать, что это действительно материалы следствия, также он не является официальным лицом, которое может отвечать за предоставление такой информации.

Напомним, что утром 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрения по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание имущества, полученного нелегальным путем). Уже вечером того же дня предпринимателя доставили в Шевченковский райсуд столицы для избрания меры пресечения. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в почти 510 млн гривен.