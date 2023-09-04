Паспорт Шредінгера. Чи є Коломойський громадянином України, які ще паспорти має і що показало відео "Телеграфа"

На судовому засіданні олігарха на подив усіх назвали громадянином України

Паспорт громадянина України олігарха Ігоря Коломойського перебуває рівночасно у двох станах — дійсному та недійсному, що робить документ якимось паспортом Шредінгера. На засіданні 2 вересня, де олігарху обирали запобіжний захід за підозрою у справі про шахрайство, суддя Ковтуненко назвав Коломойського "громадянином України", на засіданні захист олігарха надав суду цей документ.

Але в липні 2022 року фігурувала інформація про те, що Коломойського внесли до списку на припинення громадянства, а ДМС позначала документ як недійсний. "Телеграф" спробував розібратися, що відбувається із паспортами олігарха, адже у нього є ще інші громадянства:

Як в олігарха "відбирали" паспорт України

Спойлер — Коломойський паспорт швидше за все так і не здав, бо показував його у суді пару днів тому, що видно на відео. Історія почалася у липні минулого року, тоді відбулося одночасно кілька гучних позбавлень громадянств відомих осіб: Ігоря Коломойського, бізнесмена і керівника тероборони Дніпра Геннадія Корбана, нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нардепа з числа "Слуг народу" Ігоря Васильковського. Тоді ЗМІ повідомляли, що рішення прийняли на Банковій — президент Володимир Зеленський підписав таємний указ. Причиною стала наявність у всіх них паспортів інших країн, що в Україні може слугувати підставою для припинення громадянства.

У Корбана український закордонний паспорт забрали прикордонники при в'їзді до України та оформили акт про вилучення. А ось із Коломойським такого не відбулося. Тому журналісти ще тривалий час намагалися дізнатися, що відбувалося з громадянством олігарха насправді. В Офісі президента ж відмовлялися надати копії указів президента №502-2022 і №503-2022 про припинення громадянства України, бо вони є засекреченими. Після цього у реєстрі Державної міграційної служби (ДМС) під час перевірки паспортів його паспорт почав значитися як недійсний.

Також у липні депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко оприлюднив у своєму Facebook скриншот указу, де згадано десять осіб:

Нардеп Власенко оприлюднював скриншон нібито того самого секретного указу

Інші громадянства

Окрім українського, Коломойський раніше повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю. Це відбувалося ще у жовтні 2014-го року, коли він був головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Олігарх у досить своєрідній манері зізнався у цьому журналісту "Схем" Сергію Андрушку. Та на уточнення, наскільки це відповідає українському законодавству, відповів:

"У Конституції написано, що заборонено подвійне громадянство. А потрійне – не заборонено".

У липні 2022 року "Українські Новини" із посиланням на джерело у правоохоронних органах вказували, що Коломойський є власником одночасно двох ізраїльських паспортів. Перший (№ 223966**) чинний до вересня 2025 року, другий (№ 3139958**) — був виданий бізнесменові у квітні 1995 року, термін дії невідомий.

"Бісівщина" на судовому засіданні

Понад рік українське суспільство було переконане, що Коломойський — більше не громадянин України. Але все змінила справа про шахрайство, в рамках якої Коломойський 2 вересня 2023 року прибув до Шевченківського райсуду і показав судді свій паспорт. На відео "Телеграфу" із зали суду можна побачити, як суддя тримає у руках паспорт громадянина України Коломойського. А підозрюваний своєю чергою підтверджує, що це його документ:

А ось ще одне відео, де під час оголошення запобіжного заходу суддя звертається до Коломойського як до громадянина України:

На засіданні адвокати Коломойського так і не пояснили ситуацію із паспортом. На запитання журналістів щодо громадянства та паспорта громадянина України, на якому наголошував суддя під час засідання, та наданого суду паспорта захист відповів плутано, передають "Ґрати".

"Дивіться, ми цю ситуацію не коментуємо, ми офіційних документів з приводу цього не отримали, тому давайте ми поки це не коментуємо", — повідомив адвокат Олександр Лисак.

На наступний після засідання день, 3 вересня, колишній нардеп Сергій Лещенко оприлюднив у своєму Telegram-каналі протилежну інформацію — мовляв, наявність громадянства України — це міф. Також Лещенко доповнив свою заяву скриншотами нібито із матеріалів слідства. Там йдеться, що Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру та був позбавлений громадянства України. Лещенко пише, що ці дані можуть зруйнувати міфи про те, що олігарха не можуть видати у США, де він є фігурантом низки гучних справ. Проте в плутанині з громадянством не можна на 100% стверджувати, що це справді матеріали слідства, також він не є офіційною особою, яка може відповідати за надання такої інформації.

Нагадаємо, вранці 2 вересня співробітники Служби безпеки України вручили Коломойському підозри за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання майна, одержаного нелегальним шляхом). Вже ввечері того ж дня підприємця доправили до Шевченківського райсуду столиці для обрання запобіжного заходу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з можливістю внесення застави у майже 510 млн гривень.