"Скидаємося на заставу": арешт Коломойського викликав хвилю жартів у мережі

Арешт олігарха не пройшов повз український сегмент мережі

У суботу, 2 вересня, Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід відомому бізнесменові Ігорю Коломойському у вигляді 60 днів утримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 510 мільйонів гривень.

Ця подія не могла пройти повз користувачів мережі, після чого вона вибухнула безліччю мемів із цього приводу. А оскільки ситуація справді екстраординарна, то "Телеграф" вирішив зібрати найкращі з них.

Так деякі з них пожартували про масове вручення повісток в Україні та пожартували, що Коломойського теж скоро заберуть до ТЦК.

Інші ж пожартували з приводу того, що Коломойський приїхав на засідання суду у спортивному костюмі.

Знайшлися й ті, хто згадав, як збирали запоруку для колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.

Згадали користувачі мережі та про слова Коломойського "Кава питимеш?", які він вимовив під час конфлікту під "Укрнафтою" у 2015 році і встигли стати мемом

Також згадали і скандального колишнього голову ДФС Романа Насірова, у якого після вручення підозри стався інфаркт і його відвезли до реанімації у характерному пледі.

Як повідомлялося раніше, захист Коломойського каже, що поки не вноситиме за нього заставу, оскільки підозра нібито була вручена з порушеннями.