Заставу за Коломойського не вноситимуть? Захист пояснив, у чому річ (відео)

Адвокати кажуть, що підозру вручали із порушеннями

У суботу, 2 вересня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід відомому бізнесменові Ігорю Коломойському у вигляді утримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Втім, сторона захисту заявила, що не погоджується з рішенням суду і заставу вносити не стане.

Як повідомляє "Українська правда", про це повідомили адвокати Коломойського під час розмови з журналістами після оголошення рішення суду.

"Ми зараз не розглядаємо питання про внесення застави. Ми чекатимемо на повне рішення суду. І, звичайно ж, подаватимемо апеляцію", — повідомили представники захисту.

Зокрема, вони зазначили, що їм не дали можливості зібрати будь-які матеріали у справі, а сам процес вручення підозри було здійснено з порушеннями. Адвокат натякнув, що Коломойський має проблеми зі здоров’ям, хоча в клопотанні було зазначено, що таких немає.

Нагадаємо, Коломойському вранці 2 вересня вручили підозру за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання майна, отриманого нелегальним шляхом).

Проте в Україні поки що не поспішають робити прогнози щодо ситуації з олігархом, оскільки у справі є цікаві нюанси. Зокрема, експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів "Телеграфу", що багато питань викликає через те, чому підозру вручала СБУ, а не НАБУ чи САП.