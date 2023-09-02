Залог за Коломойского вносить не будут? Защита объяснила, в чем дело (видео)

Адвокаты говорят, что подозрение вручали с нарушениями

В субботу, 2 сентября, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения известному бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 31 октября с альтернативой внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впрочем, сторона защиты заявила, что не согласна с решением суда и залог вносить не станет.

Как сообщает "Украинская правда", об этом сообщили адвокаты Коломойского во время разговора с журналистами после объявления решения суда.

"Мы сейчас не рассматриваем вопрос о внесении залога. Мы будем ждать полное решение суда. И, конечно же, будем подавать апелляцию", — сообщили представители защиты.

В частности они отметили, что им не дали возможности собрать какие-либо материалы по делу, а сам процесс вручения подозрения был совершен с нарушениями. Адвокат намекнул, что у Коломойского есть проблемы со здоровьем, хотя в ходатайстве было указано, что таковых нет.

Напомним, Коломойскому утром 2 сентября вручили подозрение по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание имущества, полученного нелегальным путем).

Тем не менее в Украине пока не торопятся делать прогнозы по ситуации с олигархом, поскольку в деле есть любопытные нюансы. В частности эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал "Телеграфу", что много вопросов вызывает то, почему подозрение вручала СБУ, а не НАБУ или САП.