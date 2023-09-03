"Скидываемся на залог": арест Коломойского вызвал волну шуток в сети

Арест олигарха не прошел мимо украинского сегмента сети

В субботу, 2 сентября, Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения известному бизнесмену Игорю Коломойскому в виде 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения залога в почти 510 миллионов гривен.

Это событие не могло пройти мимо пользователей сети, после чего сеть взорвалась множеством мемов по этому поводу. А поскольку ситуация действительно экстраординарная, то "Телеграф" решил собрать лучшие из них.

Так некоторые из них пошутили о массовом вручении повесток в Украине и пошутили, что Коломойского тоже скоро заберут в ТЦК.

Другие же пошутили по поводу того, что Коломойский приехал на заседание суда в спортивном костюме.

Нашлись и те, кто вспомнил, как собирали залог для бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.

Вспомнили пользователи сети и о словах Коломойского "Кофе будешь пить?", которые он произнес во время конфликта под "Укрнафтой" в 2015 году и успевшие стать мемом

Также вспомнили и скандального бывшего главу ГФС Романа Насирова, у которого после вручения подозрения случился инфаркт и его увезли в реанимацию в характерном пледе.

Как сообщалось ранее, защита Коломойского говорит, что пока не будет вносить за него залог, поскольку подозрение якобы было вручено с нарушениями.