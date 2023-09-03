Коломойський громадянин України чи ні? Що відкрили останні події навколо олігарха

До мережі потрапила цікава інформація про громадянство бізнесмена

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід за двома статтями, а вже в неділю з’явилася інформація, що в матеріалах слідства у справі він проходить не як громадянин України. Втім, на самому суді було озвучено іншу інформацію.

Інформацію про це оприлюднив у своєму telegram-каналі колишній нардеп Сергій Лещенко, який нібито оприлюднив фрагмент із матеріалів слідства. На наведеному фрагменті видно, що Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру та був позбавлений громадянства України.

За словами Лещенка, це може зруйнувати міфи про те, що олігарха не можуть видати у США, де він є фігурантом низки гучних справ.

Варто зазначити, що по оприлюдненому скріншоту не можна однозначно сказати, що його було взято з матеріалів слідства.

До того ж на засіданні суду перебував кореспондент "Телеграфа", який зміг зняти момент того, як суддя чітко називає Коломойського громадянином України та тримає в руках його паспорт.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Коломойського внесли до списку на припинення громадянства, з’явилася в ЗМІ ще в липні 2022 року. Формальною причиною називалося те, що бізнесмен має громадянства Ізраїлю та Кіпру. На той момент український паспорт у базах Міграційної служби вважався недійсним.