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У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського

Автор
Г. Михайлова
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У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського Новина оновлена 25 серпня 2021, 13:57
На Ігоря Коломойського раніше наклали санкції у США.

Канцлерський Суд штату Делавер, США продовжить розглядати цивільний позов Приватбанку проти Ігоря Коломойського.

Рішення відхилити клопотання Ігоря Коломойського та інших відповідачів по позову українського банку суд прийняв 23 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Відповідачі робили упор на те, що цю справу повинні розглядати суди в Україні. Також американський суд задовольнив клопотання ПриватБанку і виніс наказ про заборону будь-яких дій за межами звичайної господарської діяльності з активами відповідачів в США. Це зроблено, щоб забезпечити Приватбанку як позивачеві, відшкодування на суму понад 600 млн доларів США.

Відзначимо, що суд призупинив розгляд частини справи, поки в Україні не завершаться пов’язані суди.

Позов, з яким Приватбанк звернувся до американського суду стосується відшкодування збитків, принесених Коломойським, Геннадієм Боголюбовим і іншими банку в період до його націоналізації в 2016 році.

Приватбанк подав позов до Коломойського в травні 2019 року. Також розслідуванням сумнівних транзакцій в 2013-2016 роках Приватбанк закликав зайнятися суд Кіпру, подавши туди позов в 2020 році.Позови подаються в інші країни з метою відшкодувати збитки.

В Америці питання з Коломойським вже чітко охарактеризував раніше в цьому році — сподіваються, що Приватбанк не буде виплачувати компенсації колишнім власникам Ігорю Коломойському (частка в капіталі 49,9816%) і Геннадію Боголюбову (з часткою 41,5769%), і українська сторона розслідує кримінальну активність Коломойського.

Раніше "Телеграф" писав, що 2 червня господарський суд Києва закрив справу п про позовом Олександра Дубілета про покупку державою акцій Приватбанку взимку 2016. Це рішення стало першим в низці подібних позовів.

У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
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У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
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У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
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