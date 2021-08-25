В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского

Канцлерский Суд штата Делавер, США продолжит рассматривать гражданский иск Приватбанка против Игоря Коломойского.

Решение отклонить ходатайство Игоря Коломойского и других ответчиков по иску украинского банка суд принял 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Ответчики делали упор на то, что это дело должны рассматривать суды в Украине. Также американский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о запрете любых действий за пределами обычной хозяйственной деятельности с активами ответчиков в США. Это сделано чтобы обеспечить Приватбанку как истцу, возмещения на сумму более 600 млн долларов США.

Отметим, что суд приостановил рассмотрение части дела, пока в Украине не завершатся связанные суди.

Иск, с которым Приватбанк обратился в американский суд касается возмещения убытков, принесенных Коломойским, Геннадием Боголюбовым и другими банку в период до его национализации в 2016 году.

Приватбанк подал иск к Коломойскому в мае 2019 года. Также расследованием сомнительных транзакций в 2013-2016 годах Приватбанк призвал заняться суд Кипра, подав туда иск в 2020 году. Иски подаются в другие страны с целью возместить убытки.

В Америке вопрос с Коломойским уже четко охарактеризировали ранее в этом году — надеются, что Приватбанк не буде выплачивать компенсации бывшим владельцам Игорю Коломойскому (доля в капитале 49,9816%) и Геннадию Боголюбову (с долей 41,5769%), и украинская сторона расследует криминальную активность Коломойского.

Ранее "Телеграф" писал, что 2 июня хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску Александра Дубилета о покупке государством акций ПриватБанка зимой 2016. Это решение стало первым в череде подобных исков.