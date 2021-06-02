Суд Києва поставив крапку в питанні законності націоналізації "ПриватБанку"

Господарський суд міста Києва в середу, 2 червня, закрив провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу банку, в результаті яких держава Україна придбала у власність 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року.

Про це повідомляє в середу прес-служба Національного банку України.

"Національний банк вітає законне і обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду прийнято у зв'язку із застосуванням закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку і такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

З урахуванням позиції Верховного суду це перше судове рішення Госпсуду Києва серед понад півсотні судових справ, ініційованих колишніми власниками акцій Приватбанку щодо визнання його націоналізації, прийняте із застосуванням "банківського" закону.

"Сьогодні колишні акціонери і топ-менеджери ПриватБанку продовжують в судах оскаржувати процедуру націоналізації ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Кабмін України прийняв рішення про входження держави в капітал ПриватБанку 18 грудня 2016 року. Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектора і стало запорукою збереження фінансової стабільності в країні.

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