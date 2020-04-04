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ПриватБанк подал новый иск против бывших собственников

ПриватБанк подал новый иск против бывших собственников
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова, подали новый иск.

ПриватБанк подал новый иск против бывших владельцев в размере 5,5 млрд долларов, который будет рассматриваться в юрисдикции Кипра.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик.

"У государственного Приватбанка есть очень хорошая новость. Два часа назад мы подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев - Коломойского и Боголюбова - на сумму 5,5 млрд долл. Это сопоставимо с траншем МВФ", - сказал Сульжик.

По его словам, этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы.

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"Мы судимся не только с бывшими владельцами, на этот раз к ним присоединится один из бывших членов правления банка, две компании на Кипре, связанные с бывшими владельцами" Приватбанка", - отметил Сульжик.

Он добавил, что иск подан в юрисдикции Кипра – "потому что там, как мы считаем, происходили сомнительные транзакции".

"У нас очень сильная юридическая позиция, я думаю, мы вернем эти деньги в бюджет Украины", - подчеркнул Сульжик.

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Кипр, ПриватБанк, Банк, Роман Сульжик.
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