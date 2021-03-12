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США выразили надежду, что Украина продолжит развивать "дело Коломойского"

США выразили надежду, что Украина продолжит развивать "дело Коломойского"
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

США надеются, что Украина не будет выплачивать компенсации бывшим владельцам "ПриватБанка" и вплотную займется "расследованием криминальной активности" его бывшего владельца, олигарха Игоря Коломойского, против которого недавно США ввели санкции.

Об этом заявил американский дипломат и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского - Авт.) в Украине", - уточнил он.

По словам Волкера, ведь ни для кого не секрет, что Коломойский напрямую связан с "ПриватБанком", из которого "были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков".

Кроме того, дипломат он подчеркнул, что американский политикум ожидает, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский (доля в капитале 49,9816%) и Геннадий Боголюбов (с долей 41,5769%), приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн за счет выпуска гособлигаций, впоследствии увеличенную еще на несколько десятков миллиардов гривен. 

Как сообщал "Телеграф", ранее Шмыгаль заявил, что правительство не согласно с решением Печерского суда, согласно которому ПриватБанк должен выплатить около 10 миллиардов гривен компаниям, связанным с братьями Суркисами.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

ПриватБанк, Суды, Игорь Коломойский, Национализация "ПриватБанка", Курт Волкер.
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