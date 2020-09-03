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Дело Суркисов против ПриватБанка: Шмыгаль не согласен с решением суда

Дело Суркисов против ПриватБанка: Шмыгаль не согласен с решением суда
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не согласно с решением Печерского суда, согласно которому ПриватБанк должен выплатить около 10 миллиардов гривень компаниям, связанным с братьями Суркисами.

"Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу", -- написал Шмыгаль в ночь на четверг в Facebook.

Премьер отметил, что Кабинет министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев.

"Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", - подчеркнул глава украинского правительства.

О намерении оспорить вердикт Печерского суда заявили также Минфин и Минюст. Нацбанк подверг критике это решение, заявив о законности процедуры bail in при национализации ПриватБанка, однако не будет подавать апелляцию, так как не является стороной по делу.

Ранее юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу (ГИС) для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка, в том числе в Нацбанке.

Как сообщалось, в соответствующем заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов, размещенных оффшорами в 2012-2014 годах (до национализации) на счетах кипрского филиала финучреждения, она оценивается примерно в $350 млн.

Кроме того, компании просили суд предоставить возможность ГИС принудительно взыскать со счетов ПриватБанка соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции ПриватБанка, которую ранее сообщал Пожидаев, соответствующие договора компаний Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц по процедуре bail in.

Как сообщалось, ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.

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ПриватБанк, Суд, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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