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ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США

ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

ПриватБанк Украины подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "ПриватБанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

13 мая Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки в "ПриватБанке".

18 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации "ПриватБанка". Таким образом, национализация банка была признана незаконной.

Правительство в суде обжаловало отмену национализации "ПриватБанка"

В решении суда отмечается, что Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины не предоставили достаточных доказательств неплатежеспособности "ПриватБанка".

Затем суд принял еще одно решение в пользу бывших владельцев "ПриватБанка" и отменил поручительство Коломойского по кредитам "ПриватБанка".

Нацбанк, тем временем, заявляет, что готов снова национализировать "ПриватБанк". Замглавы НБУ Екатерина Рожкова считает, что "отмена национализации приведет к остановке программы сотрудничества с МВФ на 3,9 млрд долл. и подорвет доверие инвесторов".

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ПриватБанк, Суд, Игорь Коломойский, Делавэр.
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