Правительство в суде обжаловало отмену национализации "ПриватБанка"

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины подал жалобу о признании незаконным решение по национализации ПриватБанка.

В списке административных желоб Окружного административного суда Киева, 16 мая текущего года Кабинет министров Украины подал жалобу относительно признания незаконным и отмене национализации ПриватБанка.

Отмечается, что из-за этого подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка. Таким образом, оно не вступит в вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

При этом, информация о дате отправки жалобы в Апелляционный суд пока отсутствует.

Как сообщалось, 21 декабря 2016 года "ПриватБанк" официально перешел в государственную собственность. Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила: "ПриватБанк" отнесен к категории неплатежеспособных. По ее словам, дефицит капитала банка составляет 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами. Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госдолга. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривень будет выпущен до конца года.

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины готов снова провести национализацию ПриватБанка в случае, если суд отменит соответствующее решение 2016 года. Учитывая роль ПриватБанка, в котором размещены депозиты 20 миллионов украинцев, вариант с его национализацией выглядит лучшим.