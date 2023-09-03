Чи реально посадять Коломойського, як Лазаренка: експерт назвав можливі сценарії

Аналітик Олег Лісний пояснив роль СБУ у переслідуванні опального бізнесмена

Поки перспективи притягнення до відповідальності бізнесмена Ігоря Коломойського є досить туманними, то сприймати Службу безпеки України (СБУ) як "кишеньковий" орган Офісу президента не варто. Таку думку "Телеграфу" висловив політичний аналітик Олег Лісний.

Так, за словами експерта, останнім часом СБУ демонструє досить високу ефективність, бо списувати її з рахунків не варто.

"З першого дня президентської каденції Володимира Зеленського йому дорікали, що він "не чіпає" Коломойського. Поки інші олігархи намагалися піти в тінь, він почував себе абсолютно вільно і не приховував свого вдалого становища. Сьогоднішні рішення покликані стати відповіддю на ці закиди, як для громадян України, так і для міжнародної спільноти.

Водночас це лише право на наміри. Чи не виявиться це лише імітацією деолігархізації на шляху до ЄС та НАТО, покаже час. Поки що жодного кейсу притягнення до відповідальності справді "потужних" гравців, крім Павла Лазаренка, мені невідомо", — розповів експерт.

Як зазначив Олег Лісний, одним із маркерів рішучості чинної влади покарати Коломойського може стати доведення справи до суду. Втім, навіть на етапі судових слухань процес може зупинитися на роки, адже Ігор Коломойський має можливість залучити до справи сотні адвокатів, які робитимуть все можливе для затягування процесу.

Детальніше читайте у повному матеріалі на сайті "Телеграф": Підозріла підозра: чому за Коломойського взялася саме СБУ і чим це закінчиться.

Нагадаємо, напередодні вранці співробітники Служби безпеки України вручили Коломойському підозри за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання майна, одержаного нелегальним шляхом). Вже ввечері того ж дня підприємця доправили до Шевченківського райсуду столиці для обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, перед засіданням бізнесмен повідомив, що "дуже поверхово" ознайомився з підозрою і не знає, на яке рішення суду йому варто розраховувати. При цьому Коломойський додав, що не погоджується з тим, що написано в тексті підозри.