Реально ли посадят Коломойского, как Лазаренко: эксперт назвал возможные сценарии

Аналитик Олег Лесной пояснил роль СБУ в преследовании опального бизнесмена

Пока перспективы привлечения к ответственности бизнесмена Игоря Коломойского достаточно туманны, воспринимать Службу безопасности Украины (СБУ) как "карманный" орган Офиса президента не стоит. Такое мнение "Телеграфу" высказал политический аналитик Олег Лесной.

Так, по словам эксперта, в последнее время СБУ демонстрирует достаточно высокую эффективность, потому списывать ее со счетов не стоит.

"С первого дня президентской каденции Владимира Зеленского ему упрекали, что он "не касается" Коломойского. Пока остальные олигархи пытались уйти в тень, он чувствовал себя совершенно свободно и не скрывал своего удачного положения. Сегодняшние решения призваны стать ответом на эти упреки, как для граждан Украины, так и для международного сообщества.

В то же время это только право на намерения. Не окажется ли она лишь имитацией деолигархизации на пути к ЕС и НАТО, покажет время. Пока никакого кейса привлечения к ответственности действительно "мощных" игроков, кроме Павла Лазаренко, мне неизвестно", — рассказал эксперт.

Как отметил Олег Лесной, одним из маркеров решимости действующей власти наказать Коломойского может стать доведение дела до суда. Впрочем, даже на этапе судебных слушаний процесс может застопориться на годы, ведь у Игоря Коломойского есть возможность привлечь к делу сотни адвокатов, которые будут делать все возможное для затягивания процесса.

Подробнее читайте в полном материале на сайте "Телеграф": Подозрительное подозрение: почему за Коломойского взялась именно СБУ и чем это закончится.

Напомним, накануне утром сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрения по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание имущества, полученного нелегальным путем). Уже вечером того же дня предпринимателя доставили в Шевченковский райсуд столицы для избрания меры пресечения.

Как сообщалось, перед заседанием бизнесмен сообщил, что "очень поверхностно" ознакомился с подозрением и не знает на какое решение суда ему стоит рассчитывать. При этом Коломойский добавил, что не согласен с тем, что написано в тексте подозрения.