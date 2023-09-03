Коломойский гражданин Украины или нет? Что открыли последние события вокруг олигарха

В сеть попала любопытная информация о гражданстве бизнесмена

В субботу, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому избрали меру пресечения по двум статьям, а уже в воскресенье появилась информация, что в материалах следствия по делу он проходит не как гражданин Украины. Впрочем, на самом суде была озвучена другая информация.

Информацию об этом обнародовал в своем telegram-канале бывший нардеп Сергей Лещенко, который обнародовал якобы фрагмент из материалов следствия. На приведенном фрагменте видно, что Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра и был лишен гражданства Украины.

По словам Лещенко, это может разрушить мифы о том, что олигарха не могут выдать в США, где он является фигурантом ряда громких дел.

Стоит отметить, что по обнародованному скриншоту нельзя однозначно сказать, что он был взят из материалов следствия.

К тому же на заседании суда находился корреспондент "Телеграфа", который смог запечатлеть момент того, как судья четко называет Коломойского гражданином Украины и держит в руках его паспорт.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Коломойского внесли в список на прекращение гражданства появилась в СМИ еще в июле 2022 года. Формальной причиной называлось то, что у бизнесмена есть гражданства Израиля и Кипра. На тот момент украинский паспорт в базах Миграционной службы считался недействительным.