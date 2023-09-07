Борьба против незаконного обогащения в Украине: за кем придут после Коломойского

Недавно СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) вручили подозрение одному из крупнейших олигархов Украины Игорю Коломойскому. Далее следователи должны рассмотреть дело Николая Лагуна, бывшего владельца "Дельта банка".

Пока скандальный банкир за границей, а его адвокаты затягивают судебные процессы. Об этом пишет РБК-Украина.

Николай Лагун – второй после Коломойского по нанесению ущерба финсистеме Украины.

Олигарх Игорь Коломойский в начале сентября получил подозрение за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. После этого бизнесмена заключили под стражу.

Кроме случая Коломойского есть и другие коррупционные и мошеннические дела, которые должны рассмотреть правоохранители. В частности, уголовные производства против уже затянувшихся на годы эксвладельца "Дельта банка" Николая Лагуна.

Среди причин неплатежеспособности банка – злоупотребление властью и выведение за границу средств как вкладчиков банка, так и полученного от НБУ рефинансирования в пользу россиян, отмечают в издании.

Отмечают, что Лагун должен государству 1,5 миллиарда долларов. Средства из банка выводили на инвестиционный фонд, которым руководит подсанкционный россиянин Кирилл Дмитриев.

Заметим, что это тот самый Дмитриев, который теперь возглавляет Российский фонд прямых инвестиций или так называемый "кошелек Путина". Первые расследования производств против Лагуна начали еще в 2015 году.

И только спустя 6 лет расследования, в 2021 году, банкиру было предъявлено подозрение по этим делам. А дела с обвинениями передали в Шевченковский районный суд Киева только в этом году.

Кстати, Лагун, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, довольно легко получил решение суда об отмене ареста и запрете на выезд за границу, а затем спокойно скрылся из страны. При этом в розыск его так никто и не объявил.

По оценке правозащитников, реальная угроза того, что уголовное преследование Лагуна будет завершено по процессуальным основаниям, ведь по заявлениям адвоката последнего, Печерский суд вынес неправомерные решения о необходимости закрыть уголовные производства в связи с окончанием сроков расследования, констатируют в издании.