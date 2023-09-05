Экснардеп и блогер Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию с арестом Коломойского и его украинским паспортом Шрёдингера

Слово "паспорт" происходит от французского passeport, буквально – разрешение на проход через порт. В романе Жюля Верна "Вокруг света за восемьдесят дней" слугу главного героя Филеаса Фога звали Паспарту, что переводится, как "пройди через все, пройди везде".

В любом случае получается, что паспорт – это нечто такое, что позволяет пройти… Видимо, в том числе и из-за скитаний и невзгод, которые ныне выпали на долю Игоря Валерьевича Коломойского. Хотя паспорта гражданина Украины у него как раз и не оказалось.

Формально один из самых влиятельных украинских бизнесменов и человек, не чужой президенту Владимиру Зеленскому, человек, который контролирует значительную часть украинского парламента — не гражданин Украины. Об этом сообщил общественности бывший журналист и народный депутат, а ныне – свободный блогер и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Большой вопрос в том, откуда Сергей Лещенко взял скрин документа, в котором сам Игорь Коломойский утверждает, что он был лишен украинского гражданства. Потому что это материалы следствия, которые не публичны.

Но это все – нюансы. Еще год назад депутат "Батькивщины" Сергей Власенко обнародовал текст секретного президентского указа, в котором говорилось о лишении украинского гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. На этом основании Геннадия Корбана впоследствии даже не пустили в Украину. Формальной причиной прекращения гражданства всех упомянутых лиц было добровольное обретение ими гражданства другой страны. А украинская Конституция, как известно, не разрешает двойное гражданство.

В свое время Игорь Валерьевич Коломойский креативно хвастался, что его лишить украинского гражданства нельзя, потому что конституция запрещает только двойное гражданство, а у него – тройное (кроме украинского, у него еще были паспорта Израиля и Кипра). Но теперь выходит, что технически все верно. Его лишили украинского гражданства на основании двойного гражданства, среди которых украинского даже не было. Конечно, это похоже на какую-то комедию абсурда, но именно в такой комедии нам и выпало жить. Impossible is Nothing, как утверждал Адидас. Даже невозможно – возможно!

Правда, сам Игорь Коломойский, вопреки самому себе, утверждает, что он был и является гражданином Украины, и даже доставал украинский паспорт из "широких штанин" непосредственно в зале суда, который впоследствии его заключил в тюрьму сроком на два месяца. Таким образом паспорт украинского олигарха приобрел признаки до сих пор неизученного феномена, который можно было бы назвать "паспортом Шредингера-Коломойского". Он и есть, и его нет одновременно. Я думаю, что Игорь Валерьевич, как опытный бизнесмен и политик, может и сам решать, когда он гражданин Украины, а когда – нет. В зависимости от ситуации. Как малиновский староста Ничипир из фильма "Свадьба в Малиновке", менявшего шапки по "конъюнктуре момента".

Скажем, мы знаем, что органы строгого американского правосудия давно и тщательно интересуются деятельностью Игоря Коломойского и даже хотели бы видеть его на обетованной земле Соединенных Штатов, чтобы "поговорить". Но теперь можно сказать: как же он уедет, у него даже паспорта нет… Невыездной… Обращайтесь к Кипру.

Паспорт — это такая хитрая штука, что иногда помогает в жизни, а иногда – вредит. Не каждый паспорт все равно полезен. В довоенный период украинский биометрический паспорт занимал какие-то довольно высокие строчки в рейтингах международных паспортов, и позволял безвизово посетить почти сотню разных стран. Российский паспорт, например, ничего подобного не давал. А сейчас в цивилизованной части мира рассматривается скорее как отягчающее обстоятельство. Буквально вчера один из российских оппозиционеров Александр Подрабинек досадно жаловался, из-за каких унижений ему пришлось пройти в польском аэропорту всего из-за наличия российского паспорта.

Некоторые особо одаренные жители Крымского полуострова в 2014 году в порыве православного "патриотизма" радостно сожгли украинские паспорта и впоследствии выяснили, что с их новыми паспортами можно посетить разве что Колиму. И потом какими-то неизведанными путями пытались получить украинские паспорта назад, но не так просто.

Именно поэтому Россия сейчас на временно оккупированных территориях силой раздает паспорта кому угодно. А Украина этого не делает. Мы ценим собственное гражданство. И наоборот лишаем паспортов может и уважаемых людей, которые по тем или иным причинам не справились с высоким званием гражданина Украины. Потому что Украина не Россия, — заметил когда-то второй украинский президент Леонид Кучма.

Но в конце концов, паспорт – это всего лишь паспорт. Документ. Украинские колхозники жили в советском крепостничестве и получили паспорта только в 1974 году. Выжили однажды.

Мало кто помнит, что одним из первых резонансных указов президента Зеленского стало возвращение украинского гражданства, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого лишили украинского паспорта по указу предыдущего президента Петра Порошенко. Впоследствии Владимир Александрович лишит гражданства Игоря Коломойского. Сейчас они оба – за решеткой. В Грузии и в Украине. В этом вероятно есть какой-то глубокий символизм, но какой именно мы пока не знаем.