У Коломойского собираются забрать 1+1: кому может достаться телеканал

Об информации говорят два источника

У известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которому 7 сентября сообщили о подозрении, могут отнять корпоративные права на телеканал 1+1. Соответствующее решение якобы уже готовится.

Об этом сообщил бывший нардеп и журналист Игорь Мосийчук, ссылаясь на собственные источники. По его данным, права Коломойского могут передать в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Информацию Мосийчука подтверждает и журналист Влад Сидоренко, который пишет со ссылкой уже на свои источники на Банковой, что уже сейчас за право управлять активом якобы сражаются "нынешний директор группы Ярослав Пахольчук и Наталия Мосейчук".

Напомним, ранее мы писали о том, что на прошлой неделе его дом посетили детективы НАБУ и вручили подозрение за легализацию имущества, полученного мошенническим путем.

Также "Телеграф" сообщал, что в начале 2023 года в доме Игоря Коломойского прошли обыски. Проверка касалась расследования дела по денежным махинациям с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнафта".