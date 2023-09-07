У Коломойського збираються забрати 1+1: кому може дістатися телеканал

Про інформацію говорять два джерела

У відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського, якому 7 вересня повідомили про підозру, можуть відібрати корпоративні права на телеканал 1+1. Відповідне рішення нібито вже готується.

Про це повідомив колишній нардеп та журналіст Ігор Мосійчук, посилаючись на власні джерела. За його даними, права Коломойського можуть передати до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Інформацію Мосійчука підтверджує і журналіст Влад Сидоренко, який пише з посиланням вже на свої джерела на Банковій, що вже зараз за право керувати активом нібито борються "нинішній директор групи Ярослав Пахольчук та Наталія Мосейчук".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулого тижня його будинок відвідали детективи НАБУ та вручили підозру за легалізацію майна, отриманого шахрайським шляхом.

Також "Телеграф" повідомляв, що на початку 2023 року у будинку Ігоря Коломойського пройшли обшуки. Перевірка стосувалася розслідування справи щодо грошових махінацій з підприємствами "Укрнафта" та "Укртатнафта".