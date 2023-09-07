Коломойському оголошено підозру у справі ПриватБанку: подробиці

САП та НАБУ 7 вересня повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському. Ім’я підозрюваного у правоохоронних органах не називали, проте відомо, що саме Коломойський був кінцевим бенефіціаром уже націоналізованого банку.

Як повідомляють правоохоронці, окрім Коломойського до схем незаконного присвоєння грошей причетні ще п’ять осіб.

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