Коломойскому объявлено подозрение по делу ПриватБанка: подробности

САП и НАБУ 7 сентября сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" Игор Коломойскому. Имя подозреваемого в правоохранительных органах не называли, однако известно, что именно Коломойский был конечным бенефициаром уже национализированного банка.

Как сообщают правоохранители, помимо Коломойского к схемам незаконного присвоения денег причастны еще пять человек.

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