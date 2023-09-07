Конкуренція за Коломойського. Чим відрізняється підозра НАБУ і САП від попередньої

Минулого тижня за олігарха взялися дві інші структури: СБУ та БЕБ

Минулої суботи олігарх Ігор Коломойський раптово був затриманий і в той же день доправлений до суду, де йому обрали запобіжний захід. Справа стосувалася звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, її ведуть СБУ та БЕБ.

Але менш ніж за тиждень про свої наміри піддати Коломойського правосуддю заявили дві інші структури — НАБУ та САП. Розбираємося, чим відрізняються ці дві справи й чим може пояснюватися одночасна популярність Коломойського серед різних правоохоронних структур:

Нова підозра (НАБУ і САП)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що разом з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) повідомила про підозру у заволодінні коштами понад 9,2 млрд грн. Коломойському як колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "ПриватБанку" разом з п’ятьма іншими членам організованої ним групи.

Мовляв, у січні-березні 2015 року Коломойський, перебуваючи також головою Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами "ПриватБанку". Для цього банк штучно зобов’язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Підозрювані в справі:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;

колишній Голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";

заступник Голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

Статті:

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України , в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку затримано у порядку ст. 208 КПК.

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Інфографіка НАБУ

Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку", якими займають НАБУ і САП. Приміром, 6 вересня НАБУ і САП скерували до суду справу про розкрадання коштів "ПриватБанку" на суму понад 8,4 млрд грн щодо трьох попередніх епізодів.

Справа СБУ та БЕБ

А ось Служба Безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) взялися за справу про "Привату" відносно нещодавно. До речі, це саме вони приходили до олігарха з обшуками в лютому у справі можливих махінацій в "Укрнафті", але до підозри та суду справа так і не дійшла. Минулої суботи СБУ та БЕБ вручили Коломойському підозру у справі "ПриватБанку" за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

СБУ і БЕБ встанили, що протягом 2013-2020 років Коломойський нібито легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Відмінності

Водночас Центр протидії корупції звертає увагу на те, що розслідування НАБУ та САП охопило ширше коло осіб та більші суми (9,2 млрд проти півмільярда), причетних до "ПриватБанку", у той час, коли СБУ і БЕБ обмежилися самим Коломойським та не дуже детально пояснювали суть свого звинувачення, написавши лише невеличкий абзац на сайті.

"Просто порівняйте. НАБУ і САП: вручили Коломойському підозру у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку". Антикорупційні органи детально розписали суть підозри. До того ж, крім Коломойського, підозру отримали ще п'ять осіб, зокрема екголова Правління "ПриватБанку" та його заступник – директор казначейства банку. А директора департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з "ПриватБанком" вдалося затримати. Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". Справу щодо трьох інших епізодів на загальну суму у понад 8,4 млрд грн вже скерували до суду", — пише ЦПК.

ЦПК робить висновок, що раптові рухи щодо Коломойського від СБУ та БЕБ більше схожі на "спеціально розіграну виставу", щоб випередити антикорупційні органи:

"Очевидно, що підозри у таких справах не готуються за день чи навіть тиждень. І скоріше за все про підготовку підозри у справі НАБУ/САП довідалися і зіграли на випередження", — йдеться у повідомленні.

Журналіст Юрій Ніколов додав, що НАБУ і САП вмінили Коломойському розкрадання у "Приватбанку" на 9,2 мільярда гривень. Це у двадцять разів більше, ніж змогло назбирати на своє звинувачення СБУ, окрім цього, по цій підозрі детективи охопили лише три місяці розкрадань банку шоблою Коломойського, з січня по березень 2015 року.

"А ще ж було літо 2014 року, коли з "Привату" вивели $1,8 мільярда доларів (це графік з розслідування "Наших грошей" того часу. Це було виведення грошей по контрактах на придбання в Україну сотень екскаваторів (їх ніхто ніколи так і не побачив) і поліетілентерефталату. Це хімічна речовина використовується при виробництві фотоплівки. Це було дуже хамськи. Бо кожна собака знала, що єдиний завод по виробництву фотоплівки в Україні "Свема", був розпиляний на брухт задовго до того", — написав Ніколов.

Він підсумував, що загалом масштаб вкраденого з "ПриватБанку" можна оцінити у $5,5 мільярдів, бо саме стільки держава була змушена влити в банк, коли забрала його у Коломойського. Журналіст звернув увагу на розслідування, яке ведеться про олігарха у США:

"Ці гроші розкрадались довго і відмивались в Америці. США хочуть посадити Коломойського в тюрму, бо вважають, що він купив купу майна в Америці саме за вкрадені з "ПриватБанку" гроші: комерційна нерухомість в Клівленді, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі", — пише Ніколов.

Так, у березні 2021 року США запровадили щодо Коломойського та його оточення санкції. Його підозрюють в нецільовому використанні коштів "ПриватБанку", який колись належав бізнесмену, на придбання нерухомості в США на 60 млн доларів. Хоча генпрокурор України запевняв, що запиту на екстрадицію Коломойського від США не надходило, олігарх навіть під час повномасштабного вторгнення не покидав територію України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є Коломойський громадянином України, які ще паспорти має.