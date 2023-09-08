Активы Коломойского арестованы, но только временно: подробности от НАБУ

Арест будет осуществляться на протяжении 48 часов

У известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которому 7 сентября сообщили о подозрении, арестовали активы "Приватбанка". Это было сделано для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве, согласно которому Коломойского подозревают в завладении более 9,2 млрд грн.

По данным пресс-службы НАБУ, арест будет осуществляться на протяжении 48 часов. Под него подпадают доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

"В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее правоохранители установили, что в период с января по март 2015 года Коломойский разработал незаконную схему по завладению средствами "ПриватБанка", чтобы вывести их на счета подконтрольной оффшорной компании и увеличить свою долю в уставном капитале банка.

При этом это уже не первое подозрение, которое получил Игорь Коломойский. В начале месяца в его дом посетили детективы НАБУ и вручили подозрение за легализацию имущества, полученного мошенническим путем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале 2023 года в доме Игоря Коломойского прошли обыски.